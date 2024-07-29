Раскрыт секрет правильного кухонного освещения, помогающего не переедать

Эксперт Джо Плант посоветовал холодный свет на кухне для снижения аппетита

1:14 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Холодный свет делает пищу менее аппетитной, заявил руководитель отдела дизайна и производства британского бренда освещения Pooky Джо Плант. Он дал сайту AT Media несколько рекомендаций по выбору светильников на кухню.

Фото: Mosreg.ru by public domain

По мнению специалиста, для небольшой кухни подойдёт компактный светильник, который не займёт много места и не будет перегружать пространство. Для просторной кухни можно выбрать более массивную модель.

Если кухня выполнена в классическом стиле, то подойдут светильники с элементами из стекла или хрусталя. Для современного интерьера лучше выбирать модели с минималистичным дизайном.

Важно учитывать расположение мебели и рабочих зон. Например, над рабочей поверхностью стоит установить яркий светильник, чтобы было удобно готовить пищу. Над обеденным столом можно повесить люстру или группу подвесных светильников.

Также стоит обратить внимание на материал, из которого сделан светильник — он должен быть устойчивым к влаге и жиру.

Лампочки лучше выбрать с высокой цветовой температурой — под холодным светом блюда выглядят не так соблазнительно, заключил эксперт.