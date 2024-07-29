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Стало известно, когда УК в одностороннем порядке может повысить плату за содержание жилья

Эксперт ЖКХ Яндыева объяснила порядок изменения платы за содержание жилья

3:11
Недвижимость

Управляющая компания не может в одностороннем порядке повысить плату за содержание жилья, заявила руководитель центра комплексного обслуживания ТСЖ и УК Ольга Яндыева. На своём YouTube-канале она уточнила, какие исключения возможны из этого правила.

Эксперт ЖКХ Яндыева объяснила порядок изменения платы за содержание жилья
Фото: Управа Южнопортового района города Москвы is licensed under Public domain

Плата за содержание жилья утверждается различными способами в зависимости от способа управления многоквартирным домом. В самом распространённом случае, когда многоквартирный дом обслуживает управляющая компания, размер платы согласно требованиям Жилищного кодекса фиксируется в договоре.

По статье 156 ЖК, решение об изменении платы за содержание жилья принимается общим собранием собственников. Однако в договор может быть включён пункт об изменении тарифов, например раз в год.

"Да, действительно, есть практика Верховного Суда, где суд несколько раз менял свою точку зрения и в итоге остановился на одной точке зрения, что плата за содержание жилья может не меняться решением собрания собственников, если в договоре управления прямо предусмотрено, что она меняется ежегодно, например, на какой-нибудь процент инфляции или на прямо установленный процент. Тогда никакого собрания не нужно. Если в договоре управления указано, что плата индексируется, но при этом всё равно необходимо решение собрания собственников, тогда действительно необходимо ежегодно проводить собрания собственников для изменения платы за содержание жилья", — пояснила эксперт.

За 30 дней до собрания УК должна выйти с соответствующим предложением. Если этого не было сделано — по умолчанию плата остаётся прежней ещё на год.

Если речь идет об управлении ТСЖ и ЖСК, то размер платы за содержание жилья утверждается не на общем собрании собственников, а на общем собрании членов ТСЖ. Даже если не все собственники являются членами этого ТСЖ или ЖСК, решение будет распространяться на всех жильцов. Кроме того, ТСЖ ежегодно обязано утверждать смету доходов и расходов для того, чтобы определить плату за содержание жилья. При этом на собрании смета утверждается как отдельный документ, как это следует из требований законодательства и судебной практики.

"Если мы говорим о непосредственном управлении, то к сожалению, для этого способа законодатель практически ничего не регулирует. Есть одна единственная 164 статья и больше в Жилищном кодексе ничего нет", — посетовала юрист.

Из системного толкования норм права можно сделать вывод, что плата за содержание жилья при непосредственном способе управления меняется и утверждается только решением общего собрания собственников, причём она может меняться как раз в год, как два, три, десять, хоть сто раз в год — никаких чётких правил и условий нет.

В любом случае, изменение платы за содержание жилья — это двусторонний процесс, заключила Ольга Яндыева.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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