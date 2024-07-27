Как разделить пространство в студии без перегородок: три эффективных способа

Как разделить пространство в студии без перегородок

1:28 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если у вас появилась просторная квартира-студия, вы можете разделить пространство с помощью перегородок.

Фото: DESIGN BOOK | Учебник дизайнера интерьеров by Елена Фатеева, PDM

Но на небольших площадях дизайнер Юлия Тычино из "БелНовости" советует избегать такого метода зонирования.

Причина в том, что любые стены, даже гипсокартонные или в виде ширм, уменьшают полезное пространство, превращая квартиру в тесную коробку.

Что же делать? Всё просто: замените жесткие варианты зонирования на мягкие визуальные. В этой статье представлены три отличных примера.

Мебель

Если ваш диван, кресла и журнальный столик хорошо сочетаются (им не обязательно быть из одного комплекта), зона отдыха будет заметна даже при открытой планировке. Вы можете подчеркнуть её подходящим по стилистике ковром.

Цвет

Этот метод зонирования является простым, беспроигрышным и удачным. Выделите стену за рабочим столом, обеденной зоной или кроватью другим цветом и добавьте в интерьер несколько деталей такого же оттенка.

Например, если вы выбрали изумрудный цвет для стены, добавьте шторы или картины такого же оттенка, где преобладает зелёный цвет.

Текстиль

Хотите спрятать кровать за стеной? Подумайте о создании ниши для её размещения. Вам помогут балдахин или карниз со шторами вокруг кровати.