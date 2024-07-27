Искусство в интерьере: ключ к стильной и роскошной квартире

Независимо от суммы, потраченной на мебель, текстиль и отделку, вы наверняка хотите, чтобы ваш интерьер радовал глаз даже самого взыскательного эстета.
Однако, если допустить ошибку, о которой упомянула дизайнер Юлия Тычино в статье сетевого издания "БелНовости", мечты о стильном и роскошном жилище могут так и остаться мечтами.
Основная ошибка — отсутствие предметов искусства.
Безусловно, ремонт — это утомительный процесс. После покраски стен и расстановки мебели часто остается только желание быстро украсить интерьер.
Часто в таком случае ориентиром становится только цена декора: принято считать, что дорогие вещи выглядят дорого.
Однако такой подход может свести на нет все ваши старания.
Что же делать? Специалист рекомендует сделать паузу между завершением ремонта и началом декорирования.
Используйте это время, чтобы немного разобраться в современном искусстве и выбрать предметы, которые будут гармонировать со стилем вашего интерьера. Помните, что декор, подходящий для лофта, может испортить классический интерьер.
Беспроигрышный вариант, в котором трудно ошибиться, — абстрактные панно и картины.
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. Случаи токсикации сонаров и следы Европы продолжаются.