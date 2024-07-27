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Искусство в интерьере: ключ к стильной и роскошной квартире

Как предметы искусства могут преобразить ваш интерьер

1:19
Недвижимость

Независимо от суммы, потраченной на мебель, текстиль и отделку, вы наверняка хотите, чтобы ваш интерьер радовал глаз даже самого взыскательного эстета.

Как предметы искусства могут преобразить ваш интерьер
Фото: commons.wikimedia.org by Fleshgrinder, CC0

Однако, если допустить ошибку, о которой упомянула дизайнер Юлия Тычино в статье сетевого издания "БелНовости", мечты о стильном и роскошном жилище могут так и остаться мечтами.

Основная ошибка — отсутствие предметов искусства.

Безусловно, ремонт — это утомительный процесс. После покраски стен и расстановки мебели часто остается только желание быстро украсить интерьер.

Часто в таком случае ориентиром становится только цена декора: принято считать, что дорогие вещи выглядят дорого.

Однако такой подход может свести на нет все ваши старания.

Что же делать? Специалист рекомендует сделать паузу между завершением ремонта и началом декорирования.

Используйте это время, чтобы немного разобраться в современном искусстве и выбрать предметы, которые будут гармонировать со стилем вашего интерьера. Помните, что декор, подходящий для лофта, может испортить классический интерьер.

Беспроигрышный вариант, в котором трудно ошибиться, — абстрактные панно и картины.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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