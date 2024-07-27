Бюджетный ремонт ванной: выбор краски вместо плитки

Как выбрать краску для ванной

1:38 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ремонт любой комнаты, включая ванную, всегда обходится дорого. Если у вас недостаточно средств, но вы хотите преобразить санузел, попробуйте воспользоваться советами профессионалов.

Фото: Wikimedia Commons by Anonimous, CC BY 3.0

Эксперт сетевого издания "БелНовости" дизайнер Юлия Тычино рекомендует заменить плитку на краску для экономии.

Краска является самым бюджетным вариантом отделки стен.

При выборе краски учитывайте не только цвет, но и её состав и свойства.

Водоэмульсионная краска

Этот вид краски отличается невысокой стоимостью, быстро высыхает, не имеет запаха и легко наносится на любую поверхность. Однако водоэмульсионка подвержена загрязнению и повреждению от влаги.

Обычно её используют для покраски потолка.

Акриловая краска

Состав акриловой краски включает водные дисперсии акриловых смол, которые после нанесения образуют защитную плёнку. Эта плёнка устойчива к влаге, механическим воздействиям и другим внешним факторам.

Акриловая краска подходит для окрашивания различных поверхностей, включая дерево, бетон и кирпич.

Латексная краска

Латексную краску изготавливают на основе латексных сополимеров с добавлением каучуков. Это делает её более прочной и водостойкой по сравнению с акриловой краской, что делает её лучшим вариантом для ванных комнат.

Латексную краску также можно наносить на обои под покраску и использовать для создания декоративных штукатурных элементов.