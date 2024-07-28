Назван незаслуженно обделяемый вниманием источник неприятного запаха и микробов в туалете

Большинство домохозяек при уборке туалета уделяют особое внимание чаше унитаза. Это понятно, ведь многие считают, что именно там скапливается больше всего микробов и грязи.
Однако если вы замечаете неприятный запах в туалете или пятна на поверхности унитаза, то стоит обратить внимание на сливной бачок. Возможно, причина ваших проблем кроется именно там. В бачке может накапливаться грязь, создавая благоприятную среду для размножения бактерий, особенно если вода в вашем доме жёсткая и часто ржавая.
Чтобы решить эту проблему, вам понадобится жёсткая щётка и пищевая сода. Сначала откройте крышку бачка и спустите воду для удобства очистки. Затем нанесите соду на щётку и тщательно очистите дно и стенки бачка.
Важно отметить, что этот метод подходит только для напольных унитазов — подвесные модели с инсталляцией сложно очистить таким способом из-за трудного доступа к бачку.
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