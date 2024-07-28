Назван незаслуженно обделяемый вниманием источник неприятного запаха и микробов в туалете

Хозяйкам посоветовали не забывать о регулярной чистке смывного бачка

1:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Большинство домохозяек при уборке туалета уделяют особое внимание чаше унитаза. Это понятно, ведь многие считают, что именно там скапливается больше всего микробов и грязи.

Фото: Flickr by alicegop, CC BY 2.0

Однако если вы замечаете неприятный запах в туалете или пятна на поверхности унитаза, то стоит обратить внимание на сливной бачок. Возможно, причина ваших проблем кроется именно там. В бачке может накапливаться грязь, создавая благоприятную среду для размножения бактерий, особенно если вода в вашем доме жёсткая и часто ржавая.

Чтобы решить эту проблему, вам понадобится жёсткая щётка и пищевая сода. Сначала откройте крышку бачка и спустите воду для удобства очистки. Затем нанесите соду на щётку и тщательно очистите дно и стенки бачка.

Важно отметить, что этот метод подходит только для напольных унитазов — подвесные модели с инсталляцией сложно очистить таким способом из-за трудного доступа к бачку.

Ранее британская экспертка по уборке ванных и туалетов поделилась лайфхаком по очитке пятен со стульчака унитаза.