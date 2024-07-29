Раскрыт единственный рабочий способ борьбы с комарами, тараканами и другими насекомыми из вентиляции

Эксперт ЖКХ Федорук посоветовал жаловаться на тараканов в управляющую компанию

1:49 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Единственный рабочий способ борьбы с комарами, тараканами и другими насекомыми, проникающими в квартиру через вентиляцию — жалоба в управляющую компанию, заявил ведущий эксперт по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ Общероссийского общественного движения "За права человека" Виктор Федорук.

Фото: Государственная жилищная инспекция Московской области is licensed under public domain

"Если вы уверены, как-то зафиксируете, что насекомые идут из вентиляции, нужно делать заявку в управляющую компанию, чтобы она приняла меры к этому, — посоветовал он. — Компания в своей смете всегда закладывает на дезинсекцию, дезинфекцию, дератизацию расходы. Первое, это неисправная вентиляция. Возможно, тянет из подвала, и там завелись, например, комары, мошки. И тогда компания должна принять меры: осушить этот подвал, уничтожить этих насекомых и проверить исправность этой системы вентиляции".

"Это наше общее имущество многоквартирного дома. Но ответственность за него несёт управляющая компания, и она должна принять меры. И в правилах эксплуатации дома тоже прописано, что управляющая компания отвечает за то, чтобы никаких насекомых не было, и проводились мероприятия по уничтожению этих насекомых. Для этого управляющая компания обязана заключить договоры со специализированными по этому вопросу организациями", — объяснил Федорук "Правде.Ру".

Морить вредителей самостоятельно — бесполезно. "Конечно, вы у себя уничтожите на сегодня, а завтра придут новые из источника, откуда они к вам приходили", — заключил эксперт.

Ранее американские учёные выявили неожиданный результат борьбы с комарами — стало больше клопов и других домашних вредителей.