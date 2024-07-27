Как обновить интерьер квартиры без капитального ремонта: простые советы от дизайнера

Как обновить интерьер квартиры без капитального ремонта

1:39 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Некоторые стандартные варианты ремонта быстро начинают наскучивать, и тогда квартира кажется однообразной и неуютной.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Не стоит углубляться в стили, которые могут испортить настроение.

Юлия Тычино, эксперт в области дизайна и интерьера, поделилась советами по обновлению интерьера, если вы не готовы к капитальному ремонту, а текущая обстановка уже надоела.

Измените цвет

Самый простой способ обновить интерьер без покраски или переклейки обоев — это смена текстиля. Чехлы на мягкую мебель, новые занавески, или временное удаление ковра могут значительно изменить атмосферу. Важно, чтобы новый текстиль гармонировал с остальной обстановкой и между собой.

Перестановка мебели

Попробуйте переставить мебель или использовать её для зонирования пространства. Иногда достаточно убрать ненужные вещи или приобрести предмет, о котором давно мечтали, но откладывали покупку.

Новый декор

Классические картины, постеры и статуэтки могут надоесть. Начните с расхламления, а затем украсьте освободившееся пространство уникальными предметами, отражающими ваши интересы и личные предпочтения.

Системы хранения

Оригинальные и новые системы хранения могут добавить свежести в интерьер. Упорядоченные вещи создают впечатление более просторного и уютного помещения.

Растения

Заключительный штрих — добавление живых растений. Несколько декоративных вазонов не только украсят интерьер, но и помогут очистить воздух в доме.