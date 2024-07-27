Как правильно выбрать полотенца для ванной: советы по дизайну и цвету

Как правильно выбрать полотенца для ванной

1:30 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Полотенца играют ключевую роль в оформлении интерьера ванной комнаты. В таком компактном пространстве даже небольшие детали могут существенно повлиять на общий вид.

Фото: pexels. com by Tima Miroshnichenko, PDM

Ошибки в выборе полотенец могут негативно сказаться на эстетике ванной, что сделает пребывание в этом помещении менее комфортным.

Чтобы избежать таких проблем, обратите внимание на советы эксперта в области дизайна и интерьера Юлии Тычино, опубликованные в сетевом издании "БелНовости".

Какие полотенца лучше не вешать в ванной

Если хотите улучшить интерьер ванной, избегайте разноцветных и чрезмерно ярких полотенец, а также изделий с обилием узоров. Такие полотенца будут слишком бросаться в глаза в небольшом пространстве.

Яркие и пёстрые полотенца привлекают внимание, что может сделать интерьер ванной комнаты перегруженным и визуально дисгармоничным. Это создаёт ощущение беспорядка и снижает комфорт пребывания в комнате.

Какие полотенца стоит повесить в ванной

Чтобы избежать визуального шума, выбирайте однотонные полотенца. Отдавайте предпочтение спокойным цветам, таким как белый, бежевый, кремовый, голубой, зелёный, оливковый или розовый.

Можно также использовать однотонные полотенца других оттенков, но важно, чтобы их цвет гармонировал с общим фоном интерьера.