Как сделать дачный домик уютным и стильным без значительных вложений

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Как создать уют на даче без больших затрат

1:10
Недвижимость

Многие люди проводят много времени на даче до поздней осени, поэтому важно создать комфортную атмосферу в доме.

Как создать уют на даче без больших затрат
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Часто для этого просто переносят мебель, текстиль и прочие предметы из квартиры, используя старые и ненужные вещи.

Однако, по мнению эксперта издания "БелНовости", дизайнера Юлии Тычино, такой подход не обеспечит уют в доме.

Как сделать интерьер дачного домика более привлекательным без больших затрат?

Мебель может быть недорогой, но при этом стильной и удобной. Для дачи не обязательно приобретать дорогую мягкую мебель, так как она будет использоваться не постоянно. Лучше выбирать комфортные и стильные варианты в разумной ценовой категории.

Декор
Дачу можно украшать в любом стиле, который может быть неуместен в квартире. Например, декор в деревенском стиле придаст вашему домику особый уют и атмосферу.

Красивая посуда
Не стоит на дачу перевозить старую и неактуальную посуду. Это ошибка, так как посуда может не только поднять настроение, но и сделать дом более уютным.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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