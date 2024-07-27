Как сделать дачный домик уютным и стильным без значительных вложений

Многие люди проводят много времени на даче до поздней осени, поэтому важно создать комфортную атмосферу в доме.
Часто для этого просто переносят мебель, текстиль и прочие предметы из квартиры, используя старые и ненужные вещи.
Однако, по мнению эксперта издания "БелНовости", дизайнера Юлии Тычино, такой подход не обеспечит уют в доме.
Как сделать интерьер дачного домика более привлекательным без больших затрат?
Мебель может быть недорогой, но при этом стильной и удобной. Для дачи не обязательно приобретать дорогую мягкую мебель, так как она будет использоваться не постоянно. Лучше выбирать комфортные и стильные варианты в разумной ценовой категории.
Декор
Дачу можно украшать в любом стиле, который может быть неуместен в квартире. Например, декор в деревенском стиле придаст вашему домику особый уют и атмосферу.
Красивая посуда
Не стоит на дачу перевозить старую и неактуальную посуду. Это ошибка, так как посуда может не только поднять настроение, но и сделать дом более уютным.
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