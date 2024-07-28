Раскрыт секрет избавления от мерзких пятен на сиденье унитаза: понадобится только это

Эксперт по уборке туалетов Нэнси Эмери дала совет по чистке пятен с сиденья унитаза

1:54 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Если вы регулярно драите ваш унитаз, можете дальше не читать. Но если вы откладывали эту неприятную работу, то вам непременно пригодится лайфхак, о котором пойдёт речь ниже.

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Его подсказала читателям Daily Express специалист по уборке ванных комнат и туалетов Drench Нэнси Эмери.

Прежде всего, вам следует потрудиться и отсоединить стульчак от унитаза, иначе вы не сумеете добиться хорошего результата. "У большинства современных унитазов есть кнопка в центре сиденья унитаза, когда вы поднимаете крышку и сиденье. Это так называемые быстросъёмные петли, и нажатие кнопки позволит вам легко снять сиденье унитаза. Однако, если у вас более старая модель, у вас не будет этой кнопки и вам будет сложнее снять сиденье. Вам придётся воспользоваться отвёрткой, чтобы открутить винты и полностью снять сиденье с чаши, но это всё равно стоит сделать, чтобы получить доступ, необходимый для действительно тщательной очистки. Но вы должны делать это, только если уверены, что можете спокойно вернуть сиденье на место и крепко закрутить болты", — объяснила Нэнси.

Далее следует приготовить пасту из соды и уксуса — по словам эксперта, "натуральное решение", — и нанести её на загрязнённые места.

"Если оставить её на пять минут, а затем протереть салфеткой из микрофибры, пятна должны исчезнуть. Для более глубоких старых пятен вам, возможно, придётся повторить процесс", — посоветовала она.

Соединение этих простых ингредиентов, которые есть в каждом доме, "творит чудеса с трудновыводимыми пятнами", в том числе и с сиденья унитаза, подчеркнула собеседница издания.

Если у вас деревянное сиденье унитаза, от уксуса лучше отказаться — в этом случае придётся обойтись мыльным раствором, заключила она.