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Что нельзя хранить на подоконнике: советы экспертов

Что не стоит хранить на подоконнике

1:08
Недвижимость

Многие стараются максимально использовать все доступные возможности для хранения предметов.

Что не стоит хранить на подоконнике
Фото: Wikipedia by Chet B Long, CC BY-SA 3.0

Подоконник часто используется для размещения различных вещей.

Эксперт сетевого издания "БелНовости" по дизайну интерьера отмечает, что чаще всего на подоконниках размещают цветы, и это действительно подходящее место для них.

Но что нельзя хранить на подоконнике?

Косметические средства и бытовую химию
Солнечные лучи могут испортить качество этих средств, делая их непригодными для использования. Поэтому храните косметику и бытовую химию вдали от прямого солнечного света.

Чайник
Речь идет об электрическом чайнике. Такое место хранения может привести к поломке техники и не выглядит эстетично.

Стекло
Не рекомендуется оставлять на подоконнике предметы из стекла. При интенсивном солнечном свете может произойти возгорание, так как стекло может действовать как увеличительное стекло.

Продукты
Прямые солнечные лучи могут быстро испортить продукты, поэтому их не следует оставлять на подоконнике.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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