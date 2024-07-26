Эксперт советует: какие советские предметы интерьера стоит оставить для стильного дома

Многие ошибаются, полностью избавляясь от "советского наследия" в виде предметов интерьера.
Некоторые из этих вещей могут стать настоящей изюминкой вашего современного интерьера.
Это избавит от необходимости тратить деньги на антиквариат или винтаж, считает дизайнер Юлия Тычино из сетевого издания "БелНовости".
Какие советские предметы можно сохранить?
Мебель из натурального дерева
Эта мебель просто нуждается в реставрации, чтобы выглядеть презентабельно. Качество деревянной мебели советского производства уникально и трудно найти аналогичное сегодня.
После реставрации такая мебель будет выглядеть стильно и дорого.
Хрустальные наборы
Многие спешат избавиться от столового хрусталя, но это необоснованное решение. Хрусталь всегда оживит праздничный стол своей изящностью.
Кроме того, современные хрустальные изделия стоят дорого.
Проигрыватель
Во-первых, вы сможете наслаждаться музыкой высокого качества. Во-вторых, проигрыватель всегда придаст обстановке романтичности и уюта.
Коллекция пластинок также может стать отличным элементом декора.
Российские ракеты стоимостью 160 миллионов долларов застряли на европейском космодроме, расположенном на космодроме Куру во Французской Гвиане.