Эксперт советует: какие советские предметы интерьера стоит оставить для стильного дома

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Как использовать советские предметы в современном дизайне

1:14
Недвижимость

Многие ошибаются, полностью избавляясь от "советского наследия" в виде предметов интерьера.

Как использовать советские предметы в современном дизайне
Фото: PxHere is licensed under CC0

Некоторые из этих вещей могут стать настоящей изюминкой вашего современного интерьера.

Это избавит от необходимости тратить деньги на антиквариат или винтаж, считает дизайнер Юлия Тычино из сетевого издания "БелНовости".

Какие советские предметы можно сохранить?

Мебель из натурального дерева
Эта мебель просто нуждается в реставрации, чтобы выглядеть презентабельно. Качество деревянной мебели советского производства уникально и трудно найти аналогичное сегодня.

После реставрации такая мебель будет выглядеть стильно и дорого.

Хрустальные наборы
Многие спешат избавиться от столового хрусталя, но это необоснованное решение. Хрусталь всегда оживит праздничный стол своей изящностью.

Кроме того, современные хрустальные изделия стоят дорого.

Проигрыватель
Во-первых, вы сможете наслаждаться музыкой высокого качества. Во-вторых, проигрыватель всегда придаст обстановке романтичности и уюта.

Коллекция пластинок также может стать отличным элементом декора.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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