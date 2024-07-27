Назван единственный рабочий способ избавиться от неприятного запаха в квартире

Директор студии ремонта Данила Шевченко дал совет заселяющимся в пропахшую квартиру

1:26 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Ремонт

Любые народные средства или лайфхаки из интернета для нейтрализации неприятных запахов от прошлых хозяев жилья абсолютно бесполезны, заявил владелец компании по ремонту квартир InHome Данила Шевченко.

Фото: ЖЖ Home and Garden

"Вы не уберёте этот запах просто так. Это надо делать ремонт в квартире. То есть это только демонтаж старых стен, обоев и, возможно, и шпаклёвка новая, потому что запахи все проникают в стены, в эти гипсовые материалы. И если полы пропахли, собачатиной пахнут или кошками, это то же самое — только переделка полов, то есть убирание старого напольного покрытия и новое напольное покрытие. Просто так средствами вы не отмоете запах сигарет, старости. Всё это впитывается глубоко достаточно, поэтому только ремонт", — пояснил он в разговоре с Pravda.Ru.

Если капремонт невозможен в силу объективных обстоятельств, например в съёмной квартире, можно попробовать ограничиться заменой мебели. "Может быть, запах пропадёт, но скорее всего нет. Если мы берём квартиры после стариков — то только ремонт. Только ремонт, только убрать обои, потому что всё это внутри, в стенах, эти запахи. Просто так они не уйдут. Можно поменять шторы, занавески, но я не думаю, что это спасёт ситуацию, всё равно запах старости останется", — заключил собеседник издания.