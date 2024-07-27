Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Леди Гага открыла Олимпиаду-2024 в стиле "Мулен Руж"
Как научиться чувствовать колёса автомобиля
Обвиняемая в разводе Алсу модель Анастасия Решетова пожаловалась на хейт
Петербургские власти выделят 20 млн. рублей на страховку пожарных
Компоненты в косметике, которых следует избегать для здоровой кожи
Самара: 5 мест, которые стоит увидеть каждому туристу в этом городе
Советы, как правильно готовить суп-пюре
Татьяна Бакальчук в чёрном платье впервые вышла в свет после новостей о разводе
Тревожность и депрессия повышают риск тромбоза
Назван единственный рабочий способ избавиться от неприятного запаха в квартире

Директор студии ремонта Данила Шевченко дал совет заселяющимся в пропахшую квартиру

1:26
Недвижимость » Ремонт

Любые народные средства или лайфхаки из интернета для нейтрализации неприятных запахов от прошлых хозяев жилья абсолютно бесполезны, заявил владелец компании по ремонту квартир InHome Данила Шевченко.

Директор студии ремонта Данила Шевченко дал совет заселяющимся в пропахшую квартиру
Фото: ЖЖ Home and Garden

"Вы не уберёте этот запах просто так. Это надо делать ремонт в квартире. То есть это только демонтаж старых стен, обоев и, возможно, и шпаклёвка новая, потому что запахи все проникают в стены, в эти гипсовые материалы. И если полы пропахли, собачатиной пахнут или кошками, это то же самое — только переделка полов, то есть убирание старого напольного покрытия и новое напольное покрытие. Просто так средствами вы не отмоете запах сигарет, старости. Всё это впитывается глубоко достаточно, поэтому только ремонт", — пояснил он в разговоре с Pravda.Ru.

Если капремонт невозможен в силу объективных обстоятельств, например в съёмной квартире, можно попробовать ограничиться заменой мебели. "Может быть, запах пропадёт, но скорее всего нет. Если мы берём квартиры после стариков — то только ремонт. Только ремонт, только убрать обои, потому что всё это внутри, в стенах, эти запахи. Просто так они не уйдут. Можно поменять шторы, занавески, но я не думаю, что это спасёт ситуацию, всё равно запах старости останется", — заключил собеседник издания.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. НАТО теряет кабели в морских глубинах

Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. Случаи токсикации сонаров и следы Европы продолжаются.

"Лошарик" стоит на ремонте, но диверсии в Северном море продолжаются
Германия бросила своего гражданина, которого расстреляют в Белоруссии
Сводка с фронта: Украине поставили ручные гранаты времён ВОВ, под Авдеевкой окружены части ВСУ
В центре Хельсинки закрываются магазины. При чём здесь Россия?
Дональд Трамп публично отказался пожать руку Нетаньяху
С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев Укрывавшая украинских террористов Турция ожидаемо начала работать на Россию Любовь Степушова "Лошарик" стоит на ремонте, но диверсии в Северном море продолжаются Дмитрий Плотников
Турция чётко сработала при задержании агента ГУР Серебрякова. Причины?
В США прокомментировали появление у Аляски китайских бомбардировщиков
Нужны детали "прозрения": Россия попросила у ООН узнать, почему Киев захотел мирных переговоров
Нужны детали "прозрения": Россия попросила у ООН узнать, почему Киев захотел мирных переговоров
Последние материалы
Экономист прогнозирует возможное усиление рубля
Создана мембрана для эффективной фильтрации углекислого газа
Эксперты рассказали, когда не стоит использовать золу в огороде
Усы помогают кошке ориентироваться в пространстве
Почему сливы гниют прямо на дереве и как с этим справиться?
Под Харьковом наступление для Киева станет ещё более кровавым, чем прошлогоднее
Эксперты не ожидают снижения цен на жильё из-за повышения ключевой ставки ЦБ
Клава Кока рассказала об отношениях с бойфрендом
Эксперты рассказали, почему мёд не всегда лучше сахара
Как найти идеальную гостиницу для отдыха в Сочи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников