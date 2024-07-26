Неожиданная причина отказа от аренды подходящих во всём остальном квартир: недостаточно стильный интерьер

"Яндекс Аренда" насчитала 60% жильцов, готовых отказаться от квартиры из-за интерьера

1:47 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Стильный интерьер становится всё более важным критерием при поиске жилья в аренду, выяснила "Яндекс Аренда". Pravda.Ru ознакомилась с результатами опроса, проведённого сервисом среди 1200 россиян из разных регионов, которые снимают квартиру, ищут её или имеют опыт долгосрочной аренды.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

Выяснилось, что 60% из них при просмотре вариантов скорее всего откажутся от квартиры из-за неподходящего интерьера, даже если всё остальное — площадь, количество комнат, этаж, инфраструктура, транспортная доступность и др. — полностью устраивает.

При этом 16% опрошенных готовы привести жилплощадь в соответствие высоким требованиям к уюту за свой счёт, наняв дизайнера после заселения, а каждый десятый признался, что предпочтёт другой вариант — с более пристойной обстановкой.

Одной из основных причин подобной привередливости арендаторов руководитель сервиса "Яндекс Аренда" Роман Жуков назвал желание заехать в полностью готовую квартиру, не тратить время, силы и деньги на обустройство, ремонт, дизайн пространства.

"Вторая обусловлена более глобальным и менее очевидным трендом, который начал развиваться ещё в 2020 году в период пандемии. Тогда многим приходилось работать из дома, и в результате произошло переосмысление концепции жилья в целом", — добавил он.

"Именно поэтому внутренняя обстановка, дизайн интерьера и уютная атмосфера приобретают все большую значимость для арендаторов", — подытожил Жуков.

Ранее россиян опросили об их отношению к переезду, и 46% сообщили, что могут заселиться даже в квартиру без мебели.