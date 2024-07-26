Почему 46% россиян считают инвестиции в недвижимость невыгодными

Около 46% россиян считают инвестиции в недвижимость невыгодными, сообщает РБК.
По данным исследования Realty Monitor, 77% респондентов ожидают, что ипотека станет менее доступной после отмены льготной государственной программы. Кроме того, 67% считают, что спрос на недвижимость уменьшится, что приведет к увеличению числа предложений по квартирам в новостройках, с чем согласны 50% опрошенных. При этом 43% полагают, что этот дисбаланс может вызвать задержки в выдаче ключей.
Тем не менее, 25% тех, кто планирует приобрести новостройку, не намерены менять свои планы.
Российские ракеты стоимостью 160 миллионов долларов застряли на европейском космодроме, расположенном на космодроме Куру во Французской Гвиане.