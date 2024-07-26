Почему 46% россиян считают инвестиции в недвижимость невыгодными

46% россиян считают инвестиции в недвижимость невыгодными

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Около 46% россиян считают инвестиции в недвижимость невыгодными, сообщает РБК.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

По данным исследования Realty Monitor, 77% респондентов ожидают, что ипотека станет менее доступной после отмены льготной государственной программы. Кроме того, 67% считают, что спрос на недвижимость уменьшится, что приведет к увеличению числа предложений по квартирам в новостройках, с чем согласны 50% опрошенных. При этом 43% полагают, что этот дисбаланс может вызвать задержки в выдаче ключей.

Тем не менее, 25% тех, кто планирует приобрести новостройку, не намерены менять свои планы.