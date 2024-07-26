Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Умелые хозяйки раскрыли секрет идеального блюда из творога
Новосибирские учёные создают безопасный метод лечения язвенной болезни
Audi отказывается от фальшивых выхлопных труб в новых моделях
Обзор "Anger Foot": динамичный экшен с необычным подходом к геймплею
Суд взыскал со СК "Энергогарант" 1,6 млрд. рублей
В России введён новый порядок списания задолженностей по кредитам
Вот аргументы в пользу поездки на Байкал
Режиссёр Джеймс Мэнголд выступил против мультивселенных в кино
Создайте сад своей мечты с помощью быстрорастущих декоративных злаков
Wildberries арендовал склад в Подмосковье в крупнейшем складе Европы площадью 41 тыс. м²

Wildberries арендует 41 тыс. м² в крупнейшем складском комплексе Европы

2:03
Недвижимость

Маркетплейс Wildberries арендовал складской комплекс площадью 41 тыс. м² в Московской области, сообщает пресс-служба компании IBC Real Estate, выступающей консультантом сделки.

Wildberries арендует 41 тыс. м² в крупнейшем складском комплексе Европы
Фото: www.flickr.com by Secom Bahia, CC BY 2.0

Wildberries заключил долгосрочный договор аренды на складское помещение класса А+, расположенное в юго-восточной части Московской области в логистическом парке "Софьино". Складской комплекс был введён в эксплуатацию в марте 2024 года.

Логистический парк "Софьино" является крупнейшим складским комплексом класса А+ в Европе с общей площадью 826 тыс. м². Он находится в 32 км от Московской кольцевой автодороги и управляется компанией "Логопарк Менеджмент".

В июне сообщалось, что строительство нового складского комплекса Wildberries в Приморском крае завершится в 2026 году. Объект будет расположен на территории опережающего развития "Приморье" и будет иметь площадь 150 тыс. м².

По прогнозам консалтинговой компании NF Group, 2024 год станет рекордным для складского рынка. В первом полугодии объём инвестиций в складскую недвижимость достиг 63 млрд рублей, а общий объём ввода складов составит 5,4 млн м². Годовой объём инвестиций может варьироваться от 120 до 140 млрд рублей. Согласно данным IBC Real Estate, в первой половине 2024 года объём инвестиций в склады вырос в 2,7 раза. Ожидается, что к концу года объём нового ввода складских площадей в Московском регионе достигнет 2 млн м², из которых свободными останутся только 30%.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Европейцы не знают, что делать с российскими "Союзами" на космодроме Куру

Российские ракеты стоимостью 160 миллионов долларов застряли на европейском космодроме, расположенном на космодроме Куру во Французской Гвиане.

Европейцы не могут решить, что делать с российскими "Союзами"
Россия отправляет нефть в Китай по Севморпути. В США считают, это необычно
Bloomberg: Россия отправила нефть в Китай по необычному маршруту
В Киргизии ситуация критическая. Назревает кровавый госпереворот
Сводка с фронта: в Харькове уничтожены 40 инструкторов НАТО, а под Киевом склад со снарядами с обеднённым ураном
Германия бросила своего гражданина, которого расстреляют в Белоруссии Дмитрий Плотников Украина имеет критический дефицит бюджета. США и другие — не пополнят Любовь Степушова История трансплантологии: от Алексиса Карреля до "головы профессора Доуэля" Сергей Лебедев
Ахиллесова пята Украины — её бюджет, который пуст
"Сокрушительный удар": по Измаилу нанесён мощный удар ВКС России
Душили и трясли: издевавшиеся над котёнком дети в Москве попали на видео
Душили и трясли: издевавшиеся над котёнком дети в Москве попали на видео
Последние материалы
Умелые хозяйки раскрыли секрет идеального блюда из творога
Новосибирские учёные создают безопасный метод лечения язвенной болезни
Audi отказывается от фальшивых выхлопных труб в новых моделях
Обзор "Anger Foot": динамичный экшен с необычным подходом к геймплею
Суд взыскал со СК "Энергогарант" 1,6 млрд. рублей
В России введён новый порядок списания задолженностей по кредитам
Германия бросила своего гражданина, которого расстреляют в Белоруссии
Вот аргументы в пользу поездки на Байкал
Режиссёр Джеймс Мэнголд выступил против мультивселенных в кино
Создайте сад своей мечты с помощью быстрорастущих декоративных злаков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников