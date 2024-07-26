Wildberries арендовал склад в Подмосковье в крупнейшем складе Европы площадью 41 тыс. м²

Wildberries арендует 41 тыс. м² в крупнейшем складском комплексе Европы

2:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Маркетплейс Wildberries арендовал складской комплекс площадью 41 тыс. м² в Московской области, сообщает пресс-служба компании IBC Real Estate, выступающей консультантом сделки.

Фото: www.flickr.com by Secom Bahia, CC BY 2.0

Wildberries заключил долгосрочный договор аренды на складское помещение класса А+, расположенное в юго-восточной части Московской области в логистическом парке "Софьино". Складской комплекс был введён в эксплуатацию в марте 2024 года.

Логистический парк "Софьино" является крупнейшим складским комплексом класса А+ в Европе с общей площадью 826 тыс. м². Он находится в 32 км от Московской кольцевой автодороги и управляется компанией "Логопарк Менеджмент".

В июне сообщалось, что строительство нового складского комплекса Wildberries в Приморском крае завершится в 2026 году. Объект будет расположен на территории опережающего развития "Приморье" и будет иметь площадь 150 тыс. м².

По прогнозам консалтинговой компании NF Group, 2024 год станет рекордным для складского рынка. В первом полугодии объём инвестиций в складскую недвижимость достиг 63 млрд рублей, а общий объём ввода складов составит 5,4 млн м². Годовой объём инвестиций может варьироваться от 120 до 140 млрд рублей. Согласно данным IBC Real Estate, в первой половине 2024 года объём инвестиций в склады вырос в 2,7 раза. Ожидается, что к концу года объём нового ввода складских площадей в Московском регионе достигнет 2 млн м², из которых свободными останутся только 30%.