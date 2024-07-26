Рай в шалаше: россияне признались в готовности к новоселью в пустой квартире

Почти половина россиян признались в готовности к новоселью в пустой квартире, узнали девелопер ПИК и страховой компании "Росгосстрах". Результаты их совместного исследования обнародовала "Лента.ру" в четверг.
С необходимостью переезда сталкивался 51% опрошенных. При этом смена места жительства вызывает разные эмоции —
Переезд во вторичное жильё чаще разочаровывает (55%), чем в новостройку (45%).
Примечательно, что новоселье празднует большинство — 76%, но — без фанатизма: на застолье в основном тратят не более 20 тысяч рублей.
Российские ракеты стоимостью 160 миллионов долларов застряли на европейском космодроме, расположенном на космодроме Куру во Французской Гвиане.