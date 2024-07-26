Рай в шалаше: россияне признались в готовности к новоселью в пустой квартире

Опрос: почти половина россиян готова обходиться без мебели сразу после новоселья

1:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Почти половина россиян признались в готовности к новоселью в пустой квартире, узнали девелопер ПИК и страховой компании "Росгосстрах". Результаты их совместного исследования обнародовала "Лента.ру" в четверг.

Фото: mos.ru is licensed under Public domain

46% респондентов готовы к переезду в квартиру без мебели сразу по окончании отделочных работ,

15% — после сдачи жилья.

С необходимостью переезда сталкивался 51% опрошенных. При этом смена места жительства вызывает разные эмоции —

у 44% она ассоциируется со счастьем, из них: 26% считают это сложным, но очень радостным событием, 18% усматривают в переезде новый интересный этап.



Переезд во вторичное жильё чаще разочаровывает (55%), чем в новостройку (45%).

Примечательно, что новоселье празднует большинство — 76%, но — без фанатизма: на застолье в основном тратят не более 20 тысяч рублей.