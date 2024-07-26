Строительство жилья без социальной инфраструктуры запретят со следующего года

Госдума приняла в первом чтении поправки в закон о комплексном развитии территорий

1:52 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Застройщиков обяжут возводить параллельно с жильём школы, детсады, поликлиники и прочую социальную инфраструктуру — соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении в четверг.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

Финансироваться строительство этих объектов будет либо собственными средствами застройщика, либо совместно с бюджетными ассигнованиями — но не за счёт жильцов.

Таким способом авторы инициативы надеются решить проблему дефицита социальных объектов в новых районах.

"Мы должны исключить саму возможность строить жильё без социальных объектов", — уверен председатель комитета Госдумы по строительству Сергей Пахомов.

Законом о комплексном развитии территорий в нынешнем виде предусмотрена возможность возложения на застройщика обязательств по строительству учреждений соцкультбыта, которую депутаты, по словам представителя профильного комитета Сергея Колунова, хотят превратить в "жёсткую обязанность, за неисполнение которой застройщиков будут наказывать".

"Мы, авторы инициативы, уверены, что россияне должны жить в комфортных массивах со всей социнфраструктурой. И наш документ направлен на создание таких массивов", — объяснил он.

"Под социальной инфраструктурой в нашем законопроекте имеются в виду школы, детские сады, поликлиники, спортивные объекты, а также инфраструктура для обеспечения безопасности (пожарные депо, места размещения участковых уполномоченных), — уточнил первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. — Ко второму чтению мы планируем вносить поправки, которыми разрешим включать в границы КРТ любые социально значимые объекты, в том числе рекреационные зоны: скверы, фонтаны, коворкинги, студии детского творчества".