Следственный комитет нашёл механизм борьбы с "резиновыми квартирами"

Бастрыкин заявил о необходимости ограничения числа зарегистрированных в квартире

1:13 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Следственный комитет России нашёл механизм борьбы с "резиновыми квартирами", сообщил его председатель Александр Бастрыкин "Российской газете".

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, PDM

По его мнению, массовая регистрация мигрантов в жилых помещениях — одна из составляющих проблемы незаконной миграции. "Такая практика создаёт не только почву для коррупционного поведения лиц, участвующих в указанном процессе, но и влечёт за собой ряд негативных социальных последствий. Имея регистрацию, приезжие получают возможность реализовать ряд социальных гарантий — прикрепиться к поликлинике, устроить детей в школу или детский сад", — пояснил глава СК.

"Именно поэтому назрела необходимость введения механизма, запрещающего массовую регистрацию мигрантов в таких квартирах. В данном случае требуется установление определённой нормы площади жилого помещения из расчёта на одного человека, при соблюдении которой допускается регистрация в квартире", — уверен Бастрыкин.

Напомним, нарушения правил регистрации по месту жительства могут обернуться административной, а в случае подозрений в фиктивной регистрации — и уголовной ответственностью.