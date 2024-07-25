Следственный комитет нашёл механизм борьбы с "резиновыми квартирами"

Следственный комитет России нашёл механизм борьбы с "резиновыми квартирами", сообщил его председатель Александр Бастрыкин "Российской газете".
По его мнению, массовая регистрация мигрантов в жилых помещениях — одна из составляющих проблемы незаконной миграции. "Такая практика создаёт не только почву для коррупционного поведения лиц, участвующих в указанном процессе, но и влечёт за собой ряд негативных социальных последствий. Имея регистрацию, приезжие получают возможность реализовать ряд социальных гарантий — прикрепиться к поликлинике, устроить детей в школу или детский сад", — пояснил глава СК.
"Именно поэтому назрела необходимость введения механизма, запрещающего массовую регистрацию мигрантов в таких квартирах. В данном случае требуется установление определённой нормы площади жилого помещения из расчёта на одного человека, при соблюдении которой допускается регистрация в квартире", — уверен Бастрыкин.
Напомним, нарушения правил регистрации по месту жительства могут обернуться административной, а в случае подозрений в фиктивной регистрации — и уголовной ответственностью.
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