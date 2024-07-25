Эксперт по дизайну: зелёный цвет в интерьере приносит свежесть и гармонию

Как внедрить зелёный цвет в интерьер

Зелёный цвет в интерьере с каждым годом набирает популярность.

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И неудивительно — этот цвет олицетворяет жизнь, здоровье, лёгкость и радость. Он особенно актуален зимой и ранней весной, когда так хочется свежести.

Для радикальных изменений в интерьере можно покрасить стены в зелёный. Если это кажется слишком смелым шагом, начните с замены чехлов на подушках или покупки яркой зелёной посуды.

Эксперт по дизайну интерьеров Юлия Тычино из сетевого издания "БелНовости" рассказала о преимуществах зелёного цвета в интерьере.

Зелёный в спальне

Психологи утверждают, что салатный цвет в спальне полезен людям, склонным к измене.

Зелёный цвет в гостиной

Гостиная предназначена для приёма гостей, поэтому зелёные стены или потолок здесь не всегда уместны. Лучше использовать зелёный в качестве дополнительного акцента.

Зелёный цвет на кухне

Для кухни зелёный подходит идеально, ассоциируясь с органическими продуктами и природой. Сочетание яркого сочного зелёного с белым создаст гармоничный и ненавязчивый интерьер.

Зелёный в детской комнате

Зелёный цвет особенно полезен для детей: он вызывает чувство свежести, благотворно влияет на глаза и успокаивает. Он также стимулирует умственную деятельность, поэтому зелёным можно оформить учебную зону. Однако для меланхоличных детей зелёный может оказаться слишком успокаивающим, тогда как гиперактивным детям он принесёт только пользу, помогая им расслабиться.

Зелёный цвет в ванной

С зелёным в ванной нужно быть осторожным: переизбыток может создать ощущение холода и сырости. Начните с зелёных полотенец или коврика, а если хотите больше зелёного, разбавьте его белым, кремовым или нежно-голубым.

В целом, интерьер можно изменить по своему вкусу, так что не бойтесь экспериментировать и пробовать что-то новое и интересное.