Простые советы для создания уюта в доме: практические рекомендации от эксперта

Топ-10 идей, как сделать интерьер уютным без больших затрат

2:39 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Для создания уюта в доме не обязательно нанимать дизайнера или покупать новую мебель и текстиль.

Фото: PxHere is licensed under CC0

Достаточно воспользоваться простыми советами, которые помогут внести уют в интерьер. Эксперт по дизайну Юлия Тычино из сетевого издания "БелНовости" поделилась своими рекомендациями.

Совет №1:

Если гостиная также используется как рабочий кабинет, организуйте хранение канцелярских предметов в красивых коробках или вазах. Спрячьте проводку от компьютера и периферийных устройств в кабель-канале, чтобы убрать офисные ощущения из гостиной.

Совет №2:

Если площадь гостиной позволяет, разделите её на зону отдыха и рабочее пространство с помощью ширмы или японских штор, добавив в интерьер восточный колорит.

Совет №3:

Семейные фотографии добавляют уют, но развешивать их лучше на одной стене в одинаковых рамках. Если нет одинаковых рамок, их можно перекрасить лаком для ногтей или автомобильной краской в серебристый, золотистый или белый цвет.

Совет №4:

Если нет возможности купить новый диван, обновите старый с помощью перетяжки или накиньте на него современный дивандек. Дивандеки могут быть одноцветными или разноцветными, их также можно сшить на заказ. Разнообразные подушки на диване также добавят уюта.

Совет №5:

Украсьте потолок или стены в детской объемными облаками или персонажами из любимых мультфильмов, это добавит уюта и поднимет настроение ребенку.

Совет №6:

Поставьте в темный угол дома белый цветочный горшок с красивым растением и разместите по бокам два зеркала, создавая эффект двойного отражения и визуально умножая растение.

Совет №7:

Уберите лишние предметы с обеденного стола и положите подставки из бамбука или другого материала под столовые принадлежности, чтобы придать столу больше уюта.

Совет №8:

Украсьте ванную комнату саше или красивыми свечами, чтобы создать атмосферу SPA.

Совет №9:

Если кухонный гарнитур потерял вид, не спешите его выбрасывать. Обклейте его самоклеящейся виниловой пленкой, имитирующей дерево или камень.

Совет №10:

Используйте внутреннюю часть дверок кухонного гарнитура для хранения предметов, занимающих место на кухне. Чем меньше предметов на кухне, тем уютнее она выглядит. Поставьте на столешницу фрукты или лимоны для дополнительного уюта.