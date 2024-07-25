Какие обои визуально увеличивают пространство маленькой комнаты

Дизайнер раскрывает секреты выбора обоев для маленьких комнат

1:21 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

При правильном подборе обои могут визуально расширить пространство маленькой комнаты, сглаживая эффект от недостатка площади. Однако неправильный выбор рисунков может, напротив, подчеркнуть ограниченность пространства.

Фото: Flickr by Hotel Domspitzen Köln, CC BY-SA 2.0

Какие обои не подходят для маленьких комнат?

Темные оттенки

Темные обои, такие как черные или насыщенные серые, могут выглядеть стильно, но они не подходят для небольших комнат. Они визуально уменьшают пространство и создают угнетающую атмосферу.

Крупные принты

Акцентные зоны с крупным принтом популярны, но для маленьких комнат этот выбор неудачен. Крупные узоры "съедают" свободное пространство, делая комнату ещё меньше. Это касается и фотообоев.

Повторяющиеся рисунки

Обои с постоянно повторяющимся рисунком также не подходят для маленьких комнат. Дизайнер Юлия Тычино, эксперт сетевого издания "БелНовости", рекомендует выбирать обои с редким повтором рисунка, что создаст более стильный вид.

Неестественные цвета

Яркие и неестественные цвета могут привлекать внимание, но они не способствуют созданию уютной атмосферы в маленьких комнатах. Лучше отдать предпочтение приглушенным или природным оттенкам.