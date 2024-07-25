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Раздел имущества после развода: новый законопроект устанавливает трёхлетний срок исковой давности

Новый законопроект устанавливает трёхлетний срок на раздел имущества при разводе

1:57
Недвижимость

Бывшие супруги смогут разделить совместно нажитое имущество в течение трех лет после развода. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму депутатом Евгением Марченко, который предложил отсчитывать срок исковой давности при разделе имущества с момента расторжения брака.

Новый законопроект устанавливает трёхлетний срок на раздел имущества при разводе
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В настоящий момент в Семейном кодексе отсутствует указание на срок исковой давности при разделе имущества. Суды применяют общее правило из п. 1 ст. 200 Гражданского кодекса, согласно которому срок исковой давности начинается с даты, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. Эта формулировка может трактоваться широко, что может приводить к злоупотреблениям, отмечает Марченко. Более того, это позволяет наследникам бывших супругов требовать раздела общего имущества в суде, если раздел не был осуществлен при жизни наследодателя. По мнению депутата, с прекращением брачных отношений должен прекращаться и законный режим имущества супругов, а после развода имущественные отношения должны регулироваться другими нормами. Бессрочное сохранение возможности раздела имущества противоречит сути и института брака, говорится в пояснительной записке к документу.

Поправки помогут снизить риски злоупотреблений при разделе имущества и будут стимулировать супругов не затягивать этот процесс после развода, уверен автор инициативы. Он предлагает внести в п. 7 ст. 38 Семейного кодекса следующую формулировку: "К требованиям супругов о разделе общего имущества супругов, брак которых расторгнут, применяется трехлетний срок исковой давности, исчисляемый с момента расторжения брака". Если поправки будут одобрены, они вступят в силу с 1 января 2025 года.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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