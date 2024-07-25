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Стоимость аренды жилья может подорожать в два раза к концу года

Аренда жилья в России может подорожать в два раза к концу

1:20
Недвижимость

Основатель компании Smarthome, Альбина Сакаева, заявила, что к концу 2024 года арендные ставки могут удвоиться по сравнению с июнем.

Аренда жилья в России может подорожать в два раза к концу
Фото: mos.ru is licensed under Public domain

По словам Сакаевой, основными причинами роста арендных ставок станут отмена льготной ипотеки, повышение цен на строительные материалы и увеличение ключевой ставки Центробанка. Регулятор ранее предположил возможность повышения ключевой ставки до 17-18% на ближайшем заседании, что приведет к росту ипотечных ставок минимум до 24%. В таких условиях большинство граждан не смогут позволить себе ипотеку, а те, у кого есть сбережения, будут ждать более благоприятных условий на рынке.

Многие люди предпочтут отложить покупку жилья, что приведет к увеличению спроса на аренду. Сакаева отметила, что эта тенденция была заметна уже в начале июля, когда арендные ставки резко возросли, несмотря на несезонность. Аналогичная ситуация наблюдалась не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге и других городах, где аренда выросла примерно на 10%. По прогнозам эксперта, к концу года арендные ставки могут вырасти в два-три раза в зависимости от региона.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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