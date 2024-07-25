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Как сделать кухню удобной и функциональной: советы эксперта

Лучшие советы по организации пространства на кухне

2:54
Недвижимость

Независимо от размеров кухни, важно обеспечить её удобство, функциональность и эргономичность. Для этого нужно грамотно организовать пространство.

Лучшие советы по организации пространства на кухне
Фото: mos.ru by Мосжилинспекция

Юлия Тычино, эксперт сетевого издания "БелНовости" в области дизайна и интерьера, перечислила основные правила, которые помогут сделать кухню комфортной и максимально эффективно использовать площадь.

Выберите планировку кухни
Существует несколько вариантов планировки современной кухни, подходящих для различных типов помещений:

  • Линейная — мебель располагается вдоль одной стены, что идеально для узких помещений.

  • Двухлинейная — рабочие поверхности находятся друг напротив друга, подходя для помещений вагонного типа.

  • Г-образная (угловая) — создает компактный рабочий треугольник и оставляет место для обеденного стола, подходя даже для небольших комнат.

  • П-образная — охватывает периметр кухни, подходя для просторных помещений.

  • Островная — идеальна для большой кухни, где отдельная рабочая поверхность может быть оснащена раковиной или барной стойкой.

Выберите стиль
В отличие от конфигурации, стиль кухни можно выбрать по своему вкусу:

  • Классический — использует натуральную древесину или её имитацию.

  • Авангард — включает яркие цвета и необычные формы.

  • Хай-тек — основными материалами являются металл и стекло.

Можно выбрать другие стили или даже комбинировать несколько одновременно.

Выберите освещение
Ключ к хорошему освещению кухни — многоуровневость. Помимо основного светильника, каждая зона должна иметь своё освещение, будь то точечные, накладные, подвесные светильники, люстра или светодиодная подсветка. Выбор зависит от планировки, стиля ремонта и расположения квартиры.

Эргономичность
Основное правило планировки кухни — оптимальное размещение рабочих зон и бытовой техники. Грамотное расположение мебели позволит использовать максимум пространства. Выдвижные полки, шкафы и лотки экономят место. Система рейлинга позволяет разместить на стене дополнительные полки и крючки, что делает кухню уютной, комфортной и удобной.

Выберите материал
Материал кухни играет важную роль в её эксплуатации и долговечности. Популярные материалы включают:

  • ЛДСП
  • МДФ
  • Древесина
  • Искусственный камень
  • Сталь

Выбирайте материал, который легко мыть, устойчив к влаге и моющим средствам, и соответствует выбранному стилю. Учтите, что на глянцевых поверхностях видны разводы и отпечатки пальцев, тогда как матовые покрытия отталкивают грязь и лучше подходят для системы "пуш-пул".

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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