Как сделать кухню удобной и функциональной: советы эксперта

Независимо от размеров кухни, важно обеспечить её удобство, функциональность и эргономичность. Для этого нужно грамотно организовать пространство.
Юлия Тычино, эксперт сетевого издания "БелНовости" в области дизайна и интерьера, перечислила основные правила, которые помогут сделать кухню комфортной и максимально эффективно использовать площадь.
Выберите планировку кухни
Существует несколько вариантов планировки современной кухни, подходящих для различных типов помещений:
Выберите стиль
В отличие от конфигурации, стиль кухни можно выбрать по своему вкусу:
Можно выбрать другие стили или даже комбинировать несколько одновременно.
Выберите освещение
Ключ к хорошему освещению кухни — многоуровневость. Помимо основного светильника, каждая зона должна иметь своё освещение, будь то точечные, накладные, подвесные светильники, люстра или светодиодная подсветка. Выбор зависит от планировки, стиля ремонта и расположения квартиры.
Эргономичность
Основное правило планировки кухни — оптимальное размещение рабочих зон и бытовой техники. Грамотное расположение мебели позволит использовать максимум пространства. Выдвижные полки, шкафы и лотки экономят место. Система рейлинга позволяет разместить на стене дополнительные полки и крючки, что делает кухню уютной, комфортной и удобной.
Выберите материал
Материал кухни играет важную роль в её эксплуатации и долговечности. Популярные материалы включают:
Выбирайте материал, который легко мыть, устойчив к влаге и моющим средствам, и соответствует выбранному стилю. Учтите, что на глянцевых поверхностях видны разводы и отпечатки пальцев, тогда как матовые покрытия отталкивают грязь и лучше подходят для системы "пуш-пул".
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.