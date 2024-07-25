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Эксперт делится советами по оформлению ванной комнаты в черном цвете

Как использовать черный цвет в ванной

Недвижимость

Многие считают, что для окраски ванной комнаты в черный цвет нужна смелость, однако такие интерьеры становятся все более популярными.

Как использовать черный цвет в ванной
Фото: Пресс-служба театра Модерн by Полина Королева

Что следует учитывать, если вы хотите попробовать эту модную тенденцию?

Своими советами делится эксперт сетевого издания "БелНовости" по дизайну и интерьеру Юлия Тычино.

Черная роскошь
Чтобы черный цвет в ванной комнате не выглядел уныло или мрачно, важно знать несколько хитростей.

Особенно те, которые придают помещению элегантность и нотку роскоши. Прекрасным решением является матовая отделка крупноформатной антрацитовой плиткой.

Еще один вариант, который поднимет вашу ванную комнату до уровня роскошного отеля, — плитка с мраморным рисунком. Она имеет светлую мраморность на темных и черных поверхностях. Также интересен черный или антрацит с древесным рисунком.

Комбинируйте в соответствии с вашим любимым стилем
Выбирайте поверхности из высококачественных материалов. Дешевые варианты обычно выглядят грубо в темных тонах и дешевле, чем они есть на самом деле. Гармонизируйте пространство ванной комнаты, сочетая его с вашим любимым стилем. Не бойтесь комбинировать черный с золотом или медью.

Интересно смотрятся двухцветные смесители с черным основанием и металлическими элементами. Они сразу же создают совершенно иную атмосферу по сравнению с использованием чисто черных или металлических элементов.

Выбирайте контрастные поверхности
Черные поверхности лучше всего сочетаются с контрастными цветами. Белый может казаться слишком строгим. Если вам не нравятся резкие контрасты, выберите более мягкое сочетание темного антрацита и светлого.

Приятное решение, буквально приглашающее к расслаблению, — светло-серая ванна, облицованная черной или антрацитовой плиткой. Используйте эту комбинацию и для стен вокруг.

Выберите светло-серый пол для гармоничного сочетания. Дополните зону отдыха и гигиены металлическим черным отдельно стоящим столиком, на котором можно разместить растения, ароматические свечи или другие аксессуары.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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