Как выбрать идеальный торшер для любого интерьера: советы от эксперта

Как правильно выбрать торшер для спальни, гостиной и детской

4:11 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Светильники играют важную роль в создании общего стиля помещения. На современном рынке представлено множество типов светильников, каждый из которых выполняет свои функции и сочетается с определенными интерьерными стилями. Среди них особое место занимает торшер.

Фото: flickr.com by Cliff, CC BY 2.0

Чтобы выбрать идеальный торшер, который будет гармонично вписываться в любой интерьер, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Юлия Тычино, эксперт по дизайну и интерьерам сетевого издания "БелНовости", подготовила руководство, которое поможет сделать правильный выбор.

Что такое торшер?

Слово "торшер" происходит от французского "torche", что означает "факел". Этот вид лампы отличается высокой тонкой ножкой, основанием и абажуром, закрывающим источник света. Первоначально торшеры были похожи на уличные фонари, которые вдохновили дизайнеров на создание стильного домашнего освещения.

В середине XX века торшеры достигли пика популярности, распространившись по Европе и Америке. Они стали не только элементом интерьера, но и практичным устройством. Сегодня торшеры снова в моде, и их могут приобрести семьи с любыми предпочтениями.

Виды торшеров

Чтобы не ошибиться в выборе торшера, важно понимать их разновидности. Вот основные типы светильников:

— **Прямые**: имеют ровную ножку, а лампочка расположена в верхней части.

— **Арочные**: обладают изогнутым основанием, а осветительный элемент размещен на конце дуги.

— **Декоративные**: ножка может иметь любую форму, включая самые необычные.

— **Подвижные**: их конструкция позволяет складывать, изгибать и поворачивать основание.

Прямые торшеры универсальны и подходят для любых интерьеров, включая high-tech и модерн. Арочные модели идеально подходят для чтения.

Торшеры в интерьере разных помещений

Существует мнение, что торшер подходит только для спальни, благодаря своему мягкому свету. Однако эти лампы универсальны и могут создать особую атмосферу в любой комнате, включая кафе и рестораны, где они добавляют уют и привлекают клиентов.

Для детской комнаты торшер может стать незаменимым элементом. Выбирайте модели с регулируемой высотой ножки и длиной шнура, а также с возможностью регулировки яркости света. Для детей подойдут спокойные оттенки и плотные материалы абажура.

В гостиной важно учитывать стиль интерьера при выборе торшера. Нарядные лампы с декоративными ножками и богатыми абажурами хорошо подходят для стилей барокко, элегантные модели — для классических интерьеров, а минималистичные металлические — для стиля лофт.

Торшер для спальни

Многие задаются вопросом, стоит ли ставить торшер в спальню. Ответ однозначный — да. Эти светильники выполняют много функций, которые нельзя игнорировать. Выбирая торшер для спальни, отдавайте предпочтение моделям с приглушенными цветами и плотными абажурами, которые не пропускают много света. Регулируемая яркость лампы позволит создать идеальное освещение.

Как выбрать торшер для любого интерьера

Для выбора идеального торшера нужно учесть несколько факторов. Сначала определите место установки, например, рядом с креслом или диваном. Затем выберите цвет, который будет гармонировать с остальным интерьером. Если хотите, чтобы торшер стал акцентом, выбирайте яркие и интересные модели. Если он должен просто дополнять интерьер, остановитесь на лаконичных вариантах.

Торшер не только станет стильным дополнением вашего интерьера, но и облегчит повседневные задачи, будь то чтение в детской, отдых в спальне или работа в кабинете. Эти светильники — настоящая находка для любителей уютного и функционального освещения.