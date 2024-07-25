Снимать загородное жильё выгоднее и комфортнее, чем квартиру в каменных джунглях

Аренда загородного жилья на 76% дешевле платы за съёмную квартиру

1:09 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

По данным на июнь, долгосрочная аренда квадратного метра загородного жилья обойдётся на 76% дешевле, чем плата за съёмную квартиру в городе, подсчитала "Авито Недвижимость". Результаты подсчётов опубликованы в "Стройгазете" в среду.

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Разница не только в цене, но и в комфорте. Среднюю квартиру площадью 45 кв. метров можно снять за 28 тысяч рублей в месяц (622 ₽/м2), дом в 113 "квадратов" — за 40 тысяч (354 ₽/м2).

Всё это стимулирует активность на рынке аренды загородного жилья — за последние годы там на 31% вырос спрос, а доля таких объектов увеличилась с 5,5% в 2020-м до 7% в нынешнем году.

"С развитием "удалёнки" и важности баланса между работой и личной жизнью россияне стали чаще искать возможность жить за городом в более экологически благоприятном окружении и просторном жилье", — объяснил руководитель категории долгосрочной аренды "Авито Недвижимости" Константин Каменев.