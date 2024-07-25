Отложенный спрос: оказывается, россияне неслыханно разбогатели и копят деньги на жильё

Гольдберг из "Дом.РФ" предрёк снижение ставок по ипотеке через полгода-год

1:21 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Благодаря высоким ставкам по депозитам в ближайшие год-полтора сформируется отложенный спрос на жильё, заявил руководитель Аналитического центра "Дом.РФ" Михаил Гольдберг на круглом столе "Пульс рынка недвижимости: итоги полугодия. Ипотека. Будущее".

Фото: flickr.com by 401(К) 2012, CC BY-SA 2.0

"Структурная трансформация экономики привела к самому существенному росту доходов населения с 2012 года, — объяснил он. — Только за последние два года на 20% снизилось число россиян с доходами ниже прожиточного минимума, и на 20% выросло число россиян с доходами от 60 тысяч рублей (с поправкой на инфляцию), которым доступна ипотека по ставкам 8-10%. Эти показатели говорят о том, что, может быть, через год-полтора рост доходов выльется в спрос на ипотеку".

"Кроме того, на покупку жилья даже без ипотечного кредитования могут пойти и средства граждан, полученные с доходов по высоким ставкам по депозитам, превышающих 18%", — добавил Гольдберг.

По его прогнозам, снижения ключевой ставки ЦБ, а вслед за ней — и ставок по депозитам, можно ожидать примерно через полгода-год. Тогда все и ринутся удовлетворять отложенный спрос, заключил аналитик.