Подорожание недвижимости остановлено, отчиталось правительство

Замглавы Минстроя Стасишин объявил о завершении роста цен на жильё

0:52 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В среду заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин объявил о завершении "активной фазы роста цен" на жильё, передаёт "Интерфакс".

Фото: Минстрой РФ is licensed under public domain

"Дальше темпы не превысят 4-5% год к году, что соответствует ожиданиям инфляции", — заверил чиновник на круглом столе "Пульс рынка недвижимости: итоги полугодия. Ипотека. Будущее".

Он уточнил, что в реальном выражении цена на новостройки выросли на 0,6% за квартал, на вторичном рынке — снизились на 0,9%.

"Темпы роста цен на новостройки в реальном выражении снижаются после пика, который был в третьем квартале 2023 года из-за ажиотажного спроса", — пояснил замглавы Минстроя РФ.