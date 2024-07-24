Россияне признались, что отчаянно нуждаются в консьерже

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Более 50% россиян убеждены в необходимости консьержа

1:01
Недвижимость

Большинство россиян (54%) убеждены в необходимости услуги консьержа, следует из опроса Level Group, результатами которого обнародовала "Газета.Ru" в среду.

Более 50% россиян убеждены в необходимости консьержа
Фото: Уполномоченный по правам человека в Московской области is licensed under Creative Common Attribution 4.0 International

Основной причиной респонденты назвали безопасность — 36%. Причём развешанные повсюду видеокамеры и системы "умного дома" эту потребность не удовлетворяют — только 18% сочли, что они могут заменить живую консьержку.

"Опыт показывает, что жильцы в первую очередь беспокоятся о безопасности и комфорте, поэтому хотят видеть в зоне ресепшн клиентоориентированного консьержа, который всегда готов помочь решить любые бытовые вопросы, связанные с жизнью в ЖК. В этой связи едва ли "умный" дом способен заменить человека с эмпатией и эмоциональным интеллектом", — прокомментировала генеральный директор Level Home Татьяна Середенкова.

Остальные 46% опрошенных считают оплату консьержа лишней тратой общедомового бюджета.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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