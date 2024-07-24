Стало известно, как изменятся цены на жильё из-за обвала спроса после отмены льготной ипотеки

Девелопер Тучков спрогнозировал подорожание жилья в столичном регионе на 10-30%

0:52 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В июле спрос на жильё в новостройках в Московском регионе рухнул втрое по сравнению с июлем прошлого года, сообщил директор департамента продаж компании STRUKTURA Development Игорь Тучков.

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области is licensed under Creative Common Attribution 4.0 International

"Причиной этому, конечно, послужила отмена льготных программ ипотеки", — объяснил он РИАМО.

Падение спроса не скажется на снижении стоимости квартир, уверен собеседник издания. Наоборот — он ожидает подорожания вторичного жилья на 10-20%, новостроек — на 15-30%. Причём вторичка будет дорожать быстрее, догоняя строящееся жильё и сокращая ценовой разрыв.

Те, кому "золотые" квадратные метры совсем не по карману, перетекают не на вторичный рынок, а подальше от центра — чаще всего в пределах 20 километров от МКАД, заметил эксперт.