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Эксперт объяснил, как проверить надёжность риелтора перед началом работы

Как выбрать надёжного риелтора: советы эксперта

3:14
Недвижимость

Риелтор — это профессионал, который помогает с подбором недвижимости, проверяет её юридическую чистоту и сопровождает стороны на сделке в банке, у нотариуса или в МФЦ. Учитывая, что сделки с недвижимостью одни из самых дорогих для граждан, важно проверить не только сам объект, но и риелтора, который ведет сделку. Но как это сделать?

Как выбрать надёжного риелтора: советы эксперта
Фото: freepik.com by pressfoto, PDM

Эксклюзивно для ИА RuNews24. ru Антон Палюлин, преподаватель кафедры юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета "Синергия" и владелец юридического бюро "Палюлин и партнеры", рассказал, что нужно уточнить у риелтора перед началом работы, чтобы проверить его надежность.

"Прежде всего, проверьте документы риелтора. Если вы выдаёте ему доверенность, он не должен отказываться показать паспорт и копию диплома об образовании и повышении квалификации, особенно если у него нет профильного образования. Если сделку ведёт агентство, проверьте компанию в ЕГРЮЛ, узнайте, как давно она существует, и закажите сведения о налогах и отчётности через системы вроде "Контур.Фокус", "Спарк" или "Глобас". Надёжная компания должна существовать некоторое время и уплачивать налоги", — отметил Палюлин.

Он также подчеркнул, что риелторская деятельность не требует лицензии, и если вам показывают документ, выдавая его за лицензию, это повод насторожиться.

"Узнайте, есть ли у риелтора или агентства страховка в сфере профессиональной деятельности. Она необязательна, но в случае её наличия вы сможете получить компенсацию, если риелтор не выявит временно выписанного из квартиры заключённого, права несовершеннолетних детей или не объявившихся наследников. Плюсом будет членство агентства или риелтора в Российской Гильдии Риелторов, которая следит за репутацией своих членов и публикует сведения о них в Едином реестре сертифицированных компаний и аттестованных специалистов рынка недвижимости", — советует Палюлин.

Не забудьте посмотреть отзывы о риелторе или агентстве в интернете. Проверьте как положительные, так и отрицательные отзывы. Если множество положительных отзывов появилось за короткий период, это может быть накрутка, что должно вызвать сомнения.

"Запросите прайс-лист. Цены должны быть прозрачными и не взятыми "с потолка". Обычно это процент от стоимости сделки плюс фиксированная плата за подготовку документов. Так вы сможете сравнить тарифы разных риелторов и выбрать оптимальный вариант. Проверьте договор с риелтором: в нём должны быть чётко прописаны предмет договора, действия риелтора, порядок расчёта и выплаты комиссионных, условия предоплаты, гарантии работы, срок действия договора и условия его расторжения", — рекомендует юрист.

Палюлин также подчеркнул, что на любом этапе работы с риелтором вы можете проконсультироваться с юристом, чтобы проверить добросовестность его действий.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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