Площадь Европы в Москве переименована в площадь Евразии: Сергей Собянин подписал постановление

Площадь Европы возле Киевского вокзала в Москве будет переименована в площадь Евразии. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
"Переименовать площадь Европы, находящуюся вдоль Бережковской набережной вблизи Киевского вокзала в районе Дорогомилово Западного административного округа города Москвы, в площадь Евразии", — говорится в постановлении.
Площадь Европы, созданная в рамках российско-бельгийского проекта, была открыта в Москве в сентябре 2002 года.
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