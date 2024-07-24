У российской телеведущей Елены Малышевой обнаружили роскошный особняк в пригороде Нью-Йорка, сообщает издание "Царьград".
Согласно данным издания, Малышева приобрела эту недвижимость в 2016 году за 6,5 миллиона долларов (примерно 1,5 миллиарда рублей). Особняк выполнен в колониальном стиле.
Интерьер дома изобилует позолоченными элементами, хрусталем, лепниной и мрамором. Согласно опубликованным в сети фотографиям, дом имеет два этажа и включает столовую, гостиную с камином и просторную кухню. Особое внимание привлекают статуи чернокожих мальчиков, держащих светильники над головой.
На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.