"Терпите": россиянам, желающим купить жилье, дали совет ждать стабилизации рынка

Россиянам, которые планируют покупку жилья, но не испытывают срочной необходимости, дали полезный совет. После прекращения программы льготной ипотеки приобретение квартиры стало неподъемной задачей для многих. В таких условиях лучше немного подождать, как рекомендовала кандидат экономических наук и профессор Российской академии естествознания Елена Молокова в беседе с "Аргументами и фактами".
"Рынок стабилизируется, и, согласно предварительным прогнозам, это может произойти к весне 2025 года, если не случится глобальных политических и экономических событий", — отметила она.
По словам Молоковой, тогда ставки начнут снижаться, делая ипотечные платежи более доступными. Она посоветовала копить деньги на первоначальный взнос, закрывать текущие кредиты, проверять кредитный рейтинг и при необходимости работать над его улучшением.
Программа массовой льготной ипотеки завершилась в России 1 июля 2024 года. В настоящее время средние ставки по ипотеке достигли 19 процентов. Экономист Николай Кульбака отметил, что для погашения такого кредита россиянам придется работать круглые сутки, а доход заемщика должен быть не менее 200 тысяч рублей.
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