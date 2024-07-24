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Застройщики начали отказываться от участков, но обвалу не бывать — с осени-зимы ипотека оживёт

Эксперт Стольников дал прогноз состояния рынка жилья по завершении льготной ипотеки

0:58
Недвижимость

После завершения льготной ипотеки рынок жилья переживает застой и даже провал, но долгосрочные перспективы у него хорошие, уверен руководитель дирекции управления альтернативными инвестициями УК "Альфа-Капитал" Владимир Стольников.

Эксперт Стольников дал прогноз состояния рынка жилья по завершении льготной ипотеки
Фото: Инвестиционный портал Приморского края is licensed under CC0

"Действительно, в течение ближайшего полугодия рынок жилья будет, что называется, не в форме. Успешными окажутся лишь те, кто вышел с хорошей стартовой ценой и в хороших локациях", — сказал он агентству "Прайм".

Льготных ипотечников было до 80%, и их уход означает фактическое исчезновение спроса. Застройщики это осознали раньше всех и уже с начала года стали отказываться от земельных участков и старта новых проектов.

По оценке Стольникова, ситуация может измениться к середине осени или к зиме — ведётся разработка новых программ, а там и ставки, скорее всего, перейдут к снижению.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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