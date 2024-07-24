Украинка в Берлине предложила продавать российскую недвижимость для помощи Украине

Украинка в Берлине хочет продавать недвижимость россиян для помощи Украине

0:46 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Региональное отделение оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) в Берлине предложило продать российскую недвижимость в столице Германии и направить вырученные средства на помощь Украине. Об этом сообщает издание "Bild на русском" в Telegram.

Фото: flickr.com by Paul Korecky, CC BY-SA 2.0

Партия также предложила изъять дома, которые, по их данным, не используются в берлинском районе Карлсхорст, расположенном у набережной реки Шпрее, где ранее размещалась воинская часть группы советских войск в Германии. Одним из авторов инициативы является Лилия Усик, уроженка Украины.

Усик предложила продать эти здания и передать средства Киеву. Она также призвала Брюссель разъяснить ситуацию.