Украинка в Берлине предложила продавать российскую недвижимость для помощи Украине

Региональное отделение оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) в Берлине предложило продать российскую недвижимость в столице Германии и направить вырученные средства на помощь Украине. Об этом сообщает издание "Bild на русском" в Telegram.
Партия также предложила изъять дома, которые, по их данным, не используются в берлинском районе Карлсхорст, расположенном у набережной реки Шпрее, где ранее размещалась воинская часть группы советских войск в Германии. Одним из авторов инициативы является Лилия Усик, уроженка Украины.
Усик предложила продать эти здания и передать средства Киеву. Она также призвала Брюссель разъяснить ситуацию.
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