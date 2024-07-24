Россияне начали жаловаться на трудности при получении наследства: советы экспертов

О сложностях, связанных с наследованием недвижимости, рассказали участники опроса, проведенного сервисом "Ремонт со СберУслугами" совместно с Rambler&Co. В исследовании участвовали более 160 тысяч человек в возрасте от 18 до 45 лет.
Основной трудностью для наследников является оформление документов — 20% респондентов отметили эту проблему. Проблемы могут возникнуть и из-за наличия других наследников, что волнует 13% опрошенных. Около 8% считают, что основная проблема — это состояние недвижимости, а 7% беспокоит необходимость дорогостоящего ремонта. Проблему проживания в унаследованной квартире отмечают 4% респондентов, и 3% опасаются трудностей с арендой или продажей недвижимости. Примечательно, что 45% участников упомянули о других сложностях, с которыми сталкиваются при наследовании.
Аналитики выяснили, что 72% опрошенных не планируют учитывать наследство в своих долгосрочных планах. Лишь 15% уверены, что наследство обязательно достанется им, в то время как 13% надеются на его получение.
На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.