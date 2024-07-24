Аренда жилья в России стала вдвое дешевле ипотеки: снижение предложений и рост спроса в 2024 году

По данным "Дом.РФ", предложение квартир в аренду к концу II квартала уменьшилось на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В настоящее время в базе насчитывается до 55 тысяч объявлений. Несмотря на рост арендных ставок, интерес арендаторов к жилью продолжает расти.
Наибольшее снижение объема предложений наблюдается в столичных регионах, где сосредоточено почти 30% всех объявлений о сдаче квартир.
В Москве зарегистрировано 12,3 тысячи объявлений о аренде, что на 40% меньше по сравнению с прошлым годом. По сравнению с I кварталом текущего года, предложение снизилось на 1%. В Санкт-Петербурге количество предложений сократилось на 18% по сравнению с I кварталом и сейчас составляет 3,5 тысячи объявлений, что является минимальным значением с III квартала 2021 года.
Спрос на аренду жилья продолжает расти. За последний квартал количество закрытых объявлений увеличилось на 30%, достигнув 47 тысяч. Срок экспозиции квартир сократился на 1-2 недели по сравнению с II кварталом прошлого года.
По мнению Михаила Гольдберга, руководителя аналитического центра "Дом.РФ", спрос на аренду будет превышать предложение. С окончанием массовой программы льготной ипотеки, люди будут чаще арендовать жилье, а не приобретать его. Также рост заработных плат способствует увеличению активности арендаторов.
Гольдберг отметил, что ежемесячный платеж за аренду в среднем вдвое меньше платежа по рыночной ипотеке. При ставке 20% за квартиру площадью 54 квадратных метра ежемесячный платеж по ипотечному кредиту составляет около 106 тысяч рублей, тогда как аренда такой квартиры обходится в среднем в 50 тысяч рублей. Эксперт прогнозирует дальнейший рост арендных ставок во втором полугодии.
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