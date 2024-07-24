Почти половина россиян живёт в домах, доставшихся им по наследству: что показывает новое исследование

Почти половина россиян живёт в домах, доставшихся им по наследству

1:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

По результатам опроса, проведенного сервисом "Ремонт со СберУслугами" и СберСтрахование, 8% россиян получили недвижимость в подарок.

Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Большинство опрошенных (44%) живут в квартирах или домах, доставшихся им по наследству. Еще 16% приобрели недвижимость: 10% из них оформили ипотеку, 5% использовали собственные накопления, а 1% получили помощь от семьи. Согласно данным исследования, около трети респондентов (32%) арендуют жилье.

Почти половина участников опроса (48%) планируют сделать ремонт при переезде. Из них 29% намерены делать ремонт самостоятельно, 15% — нанять строительную бригаду, а 4% рассчитывают на помощь друзей или родственников. Более трети опрошенных (34%) не собираются делать ремонт.

Недавно правительство поддержало законопроект, требующий обязательного нотариального оформления сделок по дарению недвижимости, за исключением сделок между близкими родственниками.