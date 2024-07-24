Почти половина россиян живёт в домах, доставшихся им по наследству: что показывает новое исследование

По результатам опроса, проведенного сервисом "Ремонт со СберУслугами" и СберСтрахование, 8% россиян получили недвижимость в подарок.
Большинство опрошенных (44%) живут в квартирах или домах, доставшихся им по наследству. Еще 16% приобрели недвижимость: 10% из них оформили ипотеку, 5% использовали собственные накопления, а 1% получили помощь от семьи. Согласно данным исследования, около трети респондентов (32%) арендуют жилье.
Почти половина участников опроса (48%) планируют сделать ремонт при переезде. Из них 29% намерены делать ремонт самостоятельно, 15% — нанять строительную бригаду, а 4% рассчитывают на помощь друзей или родственников. Более трети опрошенных (34%) не собираются делать ремонт.
Недавно правительство поддержало законопроект, требующий обязательного нотариального оформления сделок по дарению недвижимости, за исключением сделок между близкими родственниками.
На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.