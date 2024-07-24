Госдума утвердила закон о сохранении ипотечной квартиры при банкротстве

Госдума приняла закон о защите единственного жилья при банкротстве

При банкротстве заемщика не смогут лишить его единственного жилья, приобретенного в ипотеку. Госдума приняла такой закон сразу во втором и третьем чтениях.

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Суд сможет утвердить план реструктуризации долгов или заключить мировое соглашение. Это позволит сохранить единственное жилье в рамках личного банкротства. Поправки будут внесены в закон "О несостоятельности (банкротстве)".

После утверждения мирового соглашения нельзя будет наложить взыскание на недвижимость (квартиру, дом или земельный участок) в процессе банкротства. Ипотечный договор остается в силе, а утверждение мирового соглашения не станет основанием для прекращения дела о банкротстве.

Закон вступит в силу через 30 дней после официального опубликования.