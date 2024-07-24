Названы направления, где строят самые дорогие дома в Подмосковье

Спрос на элитное загородное жильё в Подмосковье вырос в 1,5 раза за год

1:33 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

С июля 2023 года по июль 2024 года спрос на элитную загородную недвижимость в Подмосковье вырос на 50%, сообщили "Стройгазете" в компаниях NF Group и Villagio Realty.

Фото: mos.ru by Евгений Самарин, CC0

Самые востребованные объекты элитного сегмента по итогам минувшего полугодия:

участки без подряда средней площадью 18,5 соток (-18% за год) и средней стоимостью сотки 3,7 млн рублей (+20%) — 56%,

коттеджи средней площадью дома 400 кв. метров (-47% за год) и средней стоимостью дома 158 млн рублей (-2%) — 34%,

таунхаусы — 10%.

В NF Group пояснили, что структура предложения по коттеджам изменилась сильнее всего — объекты в старых посёлках были распроданы в прошлом году.

Самые популярные у состоятельных покупателей дорогой недвижимости направления — по-прежнему Новорижское (почти 2/3 лотов) и Рублёво-Успенское (¼).

У Villagio Estate все 13 посёлков выстроены на Новой Риге. "Строительство посёлков стало драйвером развития обширной территории в радиусе 50 км от Москвы. Это социальная, детская, спортивная, образовательная, медицинская, торговая и рекреационная инфраструктура", — гордится директор по продажам компании Екатерина Крапивина.