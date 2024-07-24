Названы направления, где строят самые дорогие дома в Подмосковье

С июля 2023 года по июль 2024 года спрос на элитную загородную недвижимость в Подмосковье вырос на 50%, сообщили "Стройгазете" в компаниях NF Group и Villagio Realty.
Самые востребованные объекты элитного сегмента по итогам минувшего полугодия:
В NF Group пояснили, что структура предложения по коттеджам изменилась сильнее всего — объекты в старых посёлках были распроданы в прошлом году.
Самые популярные у состоятельных покупателей дорогой недвижимости направления — по-прежнему Новорижское (почти 2/3 лотов) и Рублёво-Успенское (¼).
У Villagio Estate все 13 посёлков выстроены на Новой Риге. "Строительство посёлков стало драйвером развития обширной территории в радиусе 50 км от Москвы. Это социальная, детская, спортивная, образовательная, медицинская, торговая и рекреационная инфраструктура", — гордится директор по продажам компании Екатерина Крапивина.
На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.