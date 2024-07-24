Найден способ превращения семейной ипотеки в реально работающий инструмент улучшения демографической ситуации

Застройщик Барсуков оценил условия новой семейной ипотеки

1:27 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Семейная ипотека нужна для улучшения демографической ситуации, но не на таких условиях, оценил заместитель генерального директора по стратегии и инвестициям "ОМ Девелопмент" Пётр Барсуков в разговоре с РИАМО.

Фото: mos.ru is licensed under public domain

Напомним, после госпрограмму льготного жилищного кредитования под 6% продлили до 2030 года с усложнением условий получения займа.

"Господдержка семей крайне важна для улучшения демографической ситуации в стране, ведь когда у человека нет жилья и возможности его купить на адекватных условиях, он не будет даже задумываться о семье", — уверен Барсуков.

С другой стороны, господдержка перегревает рынок недвижимости, способствует росту цен на новостройки. Необходимы какие-то компромиссные решения.

Представители среднего класса и ниже могут улучшить свои жилищные условия только при помощи ипотеки.

При этом семейная ипотека ограничивает сумму кредита 12 миллионами рублей для Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 миллионами — для остальных регионов. "Эти суммы существенно ниже средних цен на двух- и трёхкомнатные квартиры. А именно такие нужны семьям с детьми, а не студии или "однушки", — посетовал специалист.

"Было бы целесообразно увеличить лимиты в рамках программы, чтобы сделать жильё более доступным", — заключил он.