Найден способ превращения семейной ипотеки в реально работающий инструмент улучшения демографической ситуации

Семейная ипотека нужна для улучшения демографической ситуации, но не на таких условиях, оценил заместитель генерального директора по стратегии и инвестициям "ОМ Девелопмент" Пётр Барсуков в разговоре с РИАМО.
Напомним, после госпрограмму льготного жилищного кредитования под 6% продлили до 2030 года с усложнением условий получения займа.
"Господдержка семей крайне важна для улучшения демографической ситуации в стране, ведь когда у человека нет жилья и возможности его купить на адекватных условиях, он не будет даже задумываться о семье", — уверен Барсуков.
С другой стороны, господдержка перегревает рынок недвижимости, способствует росту цен на новостройки. Необходимы какие-то компромиссные решения.
Представители среднего класса и ниже могут улучшить свои жилищные условия только при помощи ипотеки.
При этом семейная ипотека ограничивает сумму кредита 12 миллионами рублей для Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 миллионами — для остальных регионов. "Эти суммы существенно ниже средних цен на двух- и трёхкомнатные квартиры. А именно такие нужны семьям с детьми, а не студии или "однушки", — посетовал специалист.
"Было бы целесообразно увеличить лимиты в рамках программы, чтобы сделать жильё более доступным", — заключил он.
На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.