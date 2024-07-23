Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Краснодарский край лидирует по доступности цен на санатории для россиян
Helldivers 2: причины падения онлайн-игроков в Steam
Окучивание капусты: пошаговая инструкция для рекордного урожая
Туры в Турцию на осень обойдутся дешевле
Ученые МФТИ делают прорыв в области полупроводников
США стремительно движутся к банкротству
ЕС снизит импортные тарифы для BMW и Volkswagen, произведенных в Китае
Лучшие упражнения для кардио
Забудете о мозолях даже в новой обуви — следуйте этим советам
Стало известно, как московские застройщики зарабатывают на запрещённом типе жилья

Риелтор Левина объяснила, почему в Большом Сити мало студий в продаже

1:08
Недвижимость

Среди квартир, продающихся в Большом Сити (районы Пресненский, Хорошёво-Мнёвники, Хорошёвский, Филёвский парк, Дорогомилово), всего 6% студий, сообщила РИАМО топ-брокер Whitewill Екатерина Левина.

Риелтор Левина объяснила, почему в Большом Сити мало студий в продаже
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

Она уточнила структуру экспозиции:

  • однокомнатные — 28%,
  • двухкомнатные — 31%,
  • трёхкомнатные — 25%,
  • многокомнатные — 10%.

"Район Большого Сити наиболее востребован среди семей с детьми, а также тех, кто в будущем планирует пополнение", — объяснила риелтор.

Студии, по её словам, популярны у инвесторов, особенно непрофессиональных. Поэтому застройщики выставляют их на продажу постепенно, параллельно полнимая цены. "При этом весь объём студий никогда не попадает в продажу в один момент", — заметила Левина.

Впрочем, их уже и не строят. "Мы наблюдаем увеличение средней площади в целом в сегменте. Эта тенденция заметна уже давно, и микростудий в новых проектах нет, в том числе в связи с изменением законодательства", — заключила она.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Эксперт рассказал, почему натяжные потолки становятся антитрендом и что их заменяет

На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.

Почему натяжные потолки теряют популярность: эксперты объясняют
Отказ от гель-лака: почему всё больше девушек предпочитают естественность?
Почему девушки отказываются от гель-лака: основные причины и новые тренды в маникюре
Домашний пилинг, который сделает вашу кожу молодой и сияющей
Сводка с фронта: Британия в бешенстве от своего погибшего спецназа на Украине, под Харьков брошены зеки
В Одессе в бункере погибли спецназовцы из Британии Дмитрий Плотников Байден избегает появления на камеру, его письмо об отречении может быть фальшивкой Любовь Степушова
Раскрыта неприглядная правда о моче космонавтов: куда на самом деле они девают свои отходы
Почему опытные дачники спешат выполнить эту процедуру в июле? Узнайте секрет успешного урожая
Как приготовить вкусный и питательный завтрак из творога и яиц: простой рецепт для занятых людей
Как приготовить вкусный и питательный завтрак из творога и яиц: простой рецепт для занятых людей
Последние материалы
Новые ноутбуки Machcreator от Haier-Thunderobot теперь доступны в России
В Крыму увеличилось количество происшествий с туристами на сапбордах
Нарколог Исаев заявил, что безопасной дозы алкоголя нет
Почему шорты не лучший выбор для полёта?
В суд подан коллективный иск от пострадавших в "Крокусе" против "Ингосстраха"
Простые советы по уходу за ушами: как поддерживать чистоту ушей
Обрезайте гортензии летом по этой инструкции
В Госдуме выдвинули предложение включить в маткапитал траты на школу
Неожиданный способ сжечь 1000 калорий за сутки
Татьяна Бакальчук опровергла информацию о рейдерском захвате WB
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников