Стало известно, как московские застройщики зарабатывают на запрещённом типе жилья

Риелтор Левина объяснила, почему в Большом Сити мало студий в продаже

1:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Среди квартир, продающихся в Большом Сити (районы Пресненский, Хорошёво-Мнёвники, Хорошёвский, Филёвский парк, Дорогомилово), всего 6% студий, сообщила РИАМО топ-брокер Whitewill Екатерина Левина.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

Она уточнила структуру экспозиции:

однокомнатные — 28%,

двухкомнатные — 31%,

трёхкомнатные — 25%,

многокомнатные — 10%.

"Район Большого Сити наиболее востребован среди семей с детьми, а также тех, кто в будущем планирует пополнение", — объяснила риелтор.

Студии, по её словам, популярны у инвесторов, особенно непрофессиональных. Поэтому застройщики выставляют их на продажу постепенно, параллельно полнимая цены. "При этом весь объём студий никогда не попадает в продажу в один момент", — заметила Левина.

Впрочем, их уже и не строят. "Мы наблюдаем увеличение средней площади в целом в сегменте. Эта тенденция заметна уже давно, и микростудий в новых проектах нет, в том числе в связи с изменением законодательства", — заключила она.