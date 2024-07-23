Стало известно, как московские застройщики зарабатывают на запрещённом типе жилья

Среди квартир, продающихся в Большом Сити (районы Пресненский, Хорошёво-Мнёвники, Хорошёвский, Филёвский парк, Дорогомилово), всего 6% студий, сообщила РИАМО топ-брокер Whitewill Екатерина Левина.
Она уточнила структуру экспозиции:
"Район Большого Сити наиболее востребован среди семей с детьми, а также тех, кто в будущем планирует пополнение", — объяснила риелтор.
Студии, по её словам, популярны у инвесторов, особенно непрофессиональных. Поэтому застройщики выставляют их на продажу постепенно, параллельно полнимая цены. "При этом весь объём студий никогда не попадает в продажу в один момент", — заметила Левина.
Впрочем, их уже и не строят. "Мы наблюдаем увеличение средней площади в целом в сегменте. Эта тенденция заметна уже давно, и микростудий в новых проектах нет, в том числе в связи с изменением законодательства", — заключила она.
На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.