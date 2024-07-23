Выяснилось, каким путём в России можно получить жильё

Опрос: 44% россиян квартира досталась по наследству

0:46 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Сервис "Ремонт со СберУслугами" совместно со СберСтрахованием провёл исследование на тему способа получения жилья в России, его результаты обнародовали "Известия" во вторник.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

44% опрошенных квартира досталась в наследство;

16% купили свои квадратные метры: 10% — в ипотеку, 5% — накопили;

8% получили жильё в подарок;

1% респондентов с приобретением помогла семья;

32% ютятся в съёмной квартире.

Ранее "РБК Недвижимость" подсчитала, сколько лет среднестатистической семье нужно копить на собственное жильё. А экономист Николай Кульбака, в свою очередь, посоветовал желающим взять обычную (не льготную) ипотеку найти круглосуточную работу.