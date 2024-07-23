Выяснилось, каким путём в России можно получить жильё

Сервис "Ремонт со СберУслугами" совместно со СберСтрахованием провёл исследование на тему способа получения жилья в России, его результаты обнародовали "Известия" во вторник.
Ранее "РБК Недвижимость" подсчитала, сколько лет среднестатистической семье нужно копить на собственное жильё. А экономист Николай Кульбака, в свою очередь, посоветовал желающим взять обычную (не льготную) ипотеку найти круглосуточную работу.
На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.