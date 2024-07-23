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Выяснилось, каким путём в России можно получить жильё

Опрос: 44% россиян квартира досталась по наследству

0:46
Недвижимость

Сервис "Ремонт со СберУслугами" совместно со СберСтрахованием провёл исследование на тему способа получения жилья в России, его результаты обнародовали "Известия" во вторник.

Опрос: 44% россиян квартира досталась по наследству
Фото: freepik.com is licensed under public domain
  • 44% опрошенных квартира досталась в наследство;
  • 16% купили свои квадратные метры:
    • 10% — в ипотеку,
    • 5% — накопили;
  • 8% получили жильё в подарок;
  • 1% респондентов с приобретением помогла семья;
  • 32% ютятся в съёмной квартире.

Ранее "РБК Недвижимость" подсчитала, сколько лет среднестатистической семье нужно копить на собственное жильё. А экономист Николай Кульбака, в свою очередь, посоветовал желающим взять обычную (не льготную) ипотеку найти круглосуточную работу.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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