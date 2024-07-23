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Льготную ипотеку хотят приравнять к микрокредитам

В Госдуму внесли разрешающий МФО выдачу льготной ипотеки законопроект

2:05
Недвижимость

Организации, выдающие ипотеку по региональным госпрограммам, обяжут иметь статус микрофинансовых. О соответствующем законопроекте, внесённом в Госдуму несколькими сенаторами, сообщила "Российская газета" в понедельник.

В Госдуму внесли разрешающий МФО выдачу льготной ипотеки законопроект
Фото: freepik.com is licensed under public domain

До начала лета льготную ипотеку выдавали специальные организации, уполномоченные госкомпанией "Дом.РФ", потом их этого права лишили — во избежание рисков, связанных с отсутствием контроля со стороны Банка России.

Одновременно "под раздачу попали" и вполне добросовестные компании, на 100% принадлежащие субъектам РФ, что ухудшило положение заёмщиков, которым и так не позавидуешь.

Для решения коллизии предлагается присвоить им статус микрофинансовой организации. Если закон будет принят, то в каждом регионе будет по одному оператору, выдающему льготные кредиты, при этом у него должен быть единственный учредитель — власти субъекта, владеющий компанией на 100%. Центробанк сформирует перечень таких организаций и будет контролировать их деятельность.

Инициатива расширит возможности улучшения жилищных условий населению регионов с недостаточной активностью инвесторов-застройщиков (на сегодня это около 70% городов России), надеется член Общественного совета при Минстрое РФ Илья Пономарёв.

"Создаваемые субъектами РФ МФО, прежде всего, будут отличаться от банков возможностью предоставления жилищных кредитов социально незащищённым категориям населения. То есть даже граждане с плохой кредитной историей или относительно невысоким уровнем доходов смогут приобрести новую квартиру благодаря нововведению. Соответственно, в отличие от обычных МФО, внедряемые теперь организации будут социально ориентированными", — добавляет управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов.

"Классических" МФО нововведение не касается — им уже пять лет запрещена выдача займов под залог недвижимости.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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