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Эксперты советуют: топ-3 способа создать уют в квартире с помощью простых вещей

Топ-3 способа добавить уюта в квартире без больших затрат

1:04
Недвижимость

Чтобы создать уют в квартире, важно добавлять элементы, способствующие созданию комфортной атмосферы.

Топ-3 способа добавить уюта в квартире без больших затрат
Фото: flickr.com by Cliff, CC BY 2.0

Для этого необязательно использовать дорогие ковры или произведения искусства; существует множество бюджетных вариантов.

Что поможет сделать квартиру уютнее.

Комнатные растения
Растения оживляют интерьер, очищают воздух и добавляют ощущение домашнего уюта. Эксперт Юлия Тычино из "БелНовости" утверждает, что выбор стильных кашпо также может существенно улучшить общий вид.

Поэтому стоит заняться "озеленением" квартиры.

Подушки
Даже в минималистичных или лофтовых интерьерах диванные подушки могут привнести атмосферу тепла и уюта.

Можно выбрать необычные дизайны, чтобы добавить яркий акцент.

Приятные шторы
Не всегда дорогие ткани выглядят уютно; некоторые из них могут казаться слишком холодными и сдержанными.

Выбирайте шторы, которые создают приятное и уютное впечатление.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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