Эксперты советуют: топ-3 способа создать уют в квартире с помощью простых вещей

Чтобы создать уют в квартире, важно добавлять элементы, способствующие созданию комфортной атмосферы.
Для этого необязательно использовать дорогие ковры или произведения искусства; существует множество бюджетных вариантов.
Что поможет сделать квартиру уютнее.
Комнатные растения
Растения оживляют интерьер, очищают воздух и добавляют ощущение домашнего уюта. Эксперт Юлия Тычино из "БелНовости" утверждает, что выбор стильных кашпо также может существенно улучшить общий вид.
Поэтому стоит заняться "озеленением" квартиры.
Подушки
Даже в минималистичных или лофтовых интерьерах диванные подушки могут привнести атмосферу тепла и уюта.
Можно выбрать необычные дизайны, чтобы добавить яркий акцент.
Приятные шторы
Не всегда дорогие ткани выглядят уютно; некоторые из них могут казаться слишком холодными и сдержанными.
Выбирайте шторы, которые создают приятное и уютное впечатление.
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