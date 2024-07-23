Как сделать кухню идеальной: что убрать, чтобы не испортить впечатление о доме

Какие вещи убрать из кухни, чтобы произвести хорошее впечатление

0:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Иногда дом может выглядеть чистым в целом, но мелкие детали могут испортить общее впечатление.

Фото: flickr. com by Serge Melki from Indianapolis, USA, CC BY 2.0

Давайте рассмотрим, какие вещи следует убрать с кухни, чтобы не создать впечатление плохой хозяйки.

Что нужно убрать

Во-первых, посуду со сколами. Помимо того, что это неэстетично, такие предметы могут быть опасны — гость может случайно порезаться.

Во-вторых, если ожидаются гости, уберите старые кастрюли и сковородки. Возможно, они вам еще пригодятся, но показывать их гостям не стоит.

В-третьих, избавьтесь от старых разделочных досок. Царапины на них могут стать рассадником патогенных микроорганизмов, что опасно для здоровья.

И, конечно, на кухне не должно быть грязных или застиранных полотенец.