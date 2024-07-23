Как сделать кухню идеальной: что убрать, чтобы не испортить впечатление о доме

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Какие вещи убрать из кухни, чтобы произвести хорошее впечатление

0:50
Недвижимость

Иногда дом может выглядеть чистым в целом, но мелкие детали могут испортить общее впечатление.

Какие вещи убрать из кухни, чтобы произвести хорошее впечатление
Фото: flickr. com by Serge Melki from Indianapolis, USA, CC BY 2.0

Давайте рассмотрим, какие вещи следует убрать с кухни, чтобы не создать впечатление плохой хозяйки.

Что нужно убрать

Во-первых, посуду со сколами. Помимо того, что это неэстетично, такие предметы могут быть опасны — гость может случайно порезаться.

Во-вторых, если ожидаются гости, уберите старые кастрюли и сковородки. Возможно, они вам еще пригодятся, но показывать их гостям не стоит.

В-третьих, избавьтесь от старых разделочных досок. Царапины на них могут стать рассадником патогенных микроорганизмов, что опасно для здоровья.

И, конечно, на кухне не должно быть грязных или застиранных полотенец.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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