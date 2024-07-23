Как сделать кухню идеальной: что убрать, чтобы не испортить впечатление о доме

Иногда дом может выглядеть чистым в целом, но мелкие детали могут испортить общее впечатление.
Давайте рассмотрим, какие вещи следует убрать с кухни, чтобы не создать впечатление плохой хозяйки.
Что нужно убрать
Во-первых, посуду со сколами. Помимо того, что это неэстетично, такие предметы могут быть опасны — гость может случайно порезаться.
Во-вторых, если ожидаются гости, уберите старые кастрюли и сковородки. Возможно, они вам еще пригодятся, но показывать их гостям не стоит.
В-третьих, избавьтесь от старых разделочных досок. Царапины на них могут стать рассадником патогенных микроорганизмов, что опасно для здоровья.
И, конечно, на кухне не должно быть грязных или застиранных полотенец.
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